Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Görüntüler Kadıköy’den… Kağıt toplayıcıları dehşet saçtı!

İstanbul Kadıköy'de bir kağıt toplayıcısı ile bina önündeki mahalle sakini arasında "yan bakma" tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kağıt toplayıcısı olay yerinden ayrılarak bir süre sonra yakınları ile döndü. Eli sopalı kişiler gence saldırdı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 9 kişi gözaltına alındı.

11:18 -
Haberler Gündem

Dehşete düşüren olay, dün öğle saatlerinde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen kâğıt toplayıcısı ile apartman önünde bekleyen bir mahalle sakini arasında “yan baktın” tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

(FOTO: İHA)

Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeden ayrılan kâğıt toplayıcısı bir süre sonra yakınlarıyla olay yerine döndü. Kâğıt toplayıcıları ellerindeki sopalarla gence saldırmaya başladı.

(FOTO: İHA)

Olay yerine gelen iki polis, kavgayı ayıramayınca havaya ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen durmayan saldırganlar, sopalarla, tartıştıkları gence vurmaya devam etti. Güçlükle sonlandırılan kavgada 9 kişi gözaltına aldı. (İHA)

 

istanbul Kadıköy Polis
Son güncelleme: 11:27 16.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more