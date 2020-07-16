Görüntüler Kadıköy’den… Kağıt toplayıcıları dehşet saçtı!

Dehşete düşüren olay, dün öğle saatlerinde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen kâğıt toplayıcısı ile apartman önünde bekleyen bir mahalle sakini arasında “yan baktın” tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeden ayrılan kâğıt toplayıcısı bir süre sonra yakınlarıyla olay yerine döndü. Kâğıt toplayıcıları ellerindeki sopalarla gence saldırmaya başladı.

Olay yerine gelen iki polis, kavgayı ayıramayınca havaya ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen durmayan saldırganlar, sopalarla, tartıştıkları gence vurmaya devam etti. Güçlükle sonlandırılan kavgada 9 kişi gözaltına aldı. (İHA)