Görüntüler Sözcü ihbar hattına geldi! Coronada korkutan görüntüler…

Geçtiğimiz haftalarda normalleşme sürecinde sağlık hizmetlerinin de normalleştiği, ekiplerin yarıya indirildiği iddialarıyla gündeme gelen Şanlıurfa’da hastaneler alarm vermeye başladı.

İDDİALAR VAHİM…

Valilik açıklamasına göre 390 hanede karantina uygulanan ilde, COVID-19 şüphelisi hastalar ile testi pozitif çıkan hastaların aynı yerde yatırıldığı, bunun da bulaşı hızlandırdığı öne sürüldü.

Kentten Sözcü whatsapp hattına ulaşan görüntüler, devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde de tablonun ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

“ENFEKTE OLAN SAĞLIKÇI SAYISI ÇOK YÜKSEK”

Şanlıurfa'nın en büyük hastanesi durumundaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlıkçıların vakalara yetişemediğini öne süren bir sağlık çalışanı, “Hastanede çok ciddi yıpranmışlık söz konusu. Corona ile enfekte olan sağlıkçı sayısı çok yüksek. Hastaneye Eylül ayında Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile takviye atama bekleniyor. O zamana kadar bu iş yükü karşısında ciddi personel eksiği ile karşı karşıyayız” diyerek kimi sağlık çalışanlarının istifayı bile düşündüğünü belirtti.

390 KONUTTA KARANTİNA UYGULANIYOR

Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle sağlık kuruluşlarının vatandaşları evlerine göndermek zorunda kaldığı öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada “Şanlıurfa'da sağlık kuruluşları tarafından evlerinde karantinaya yönlendirilen vatandaşlar, denetim ekipleri tarafından kontrol edilmeye devam ediyor. Polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, son 24 saatte koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı uygulanan 390 haneyi ziyaret ederek, hastaların izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti” denilerek kontroller sırasında evlerinde olmadıkları tespit edilen 10 vatandaşa toplam 31 bin 500 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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