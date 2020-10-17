Gözaltına alınan Somalı madenciler serbest bırakıldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki Maden Şehitliği önünde 5 gün oturma eylemi yaptıktan sonra Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren madenciler Salihli ilçesi sınırları geldiklerinde jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Sabah erken saatlerde gözaltına alınan 31 Somalı madenci daha sonra ifadeleri alınmak üzere otobüsle Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen jandarma gözaltında olan maden işçilerini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Gözaltında yaklaşık 7 saat boyunca ifade veren 31 Somalı madenci daha sonra serbest bırakıldı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın önünde bekleyen madenci yakınları ise 31 madencinin serbest bırakılmasını alkışlarla kutladı.

SÜRENİN BİTMESİNİ BEKLEYECEKLER

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu geçtiğimiz günlerde, corona virüsü tedbirleri kapsamında 6 Ekim 2020 tarihinden 20 Ekim 2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, çelenk koyma, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı ve toplanma gibi her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Haklarını aramak için yürüyüş başlatan Somalı maden işçileri ise Salihli ilçesinde Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına uymadıkları gerekçisiyle jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre serbest bırakılan Somalı madencilerin 20 Ekim Salı gününe kadar Salihli ilçesinde bekleyecekleri, Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yürüyüş yasağı süresinin sona ermesini ardından tekrar Ankara'ya yürüyecekleri öğrenildi.

“HAKSIZ VE HUKUKSUZ YERE GÖZALTINA ALINDILAR''

Gözaltına alınan madencileri jandarmada ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, madencilerin haksız ve hukuksuz yere gözaltına alındığını dile getirdi.

CHP'li Bakırlıoğlu Sözcü'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar kanunlara aykırı bir karardır. Bu kararı Manisa Valiliğinin verdiğini düşünmüyorum. Bu tamamen İçişleri Bakanlığı tarafından tebliğ edilmiştir.

*Buradaki amaç Soma ve Ermenek'teki madencilerin başlattığı onurlu yürüyüşü durdurmaktır. Bu yürüyüş madencilerimizin anayasal hakları. Hukuksuz olarak alınan kararla madencilerimizin yürüyüşü engellenmek isteniyor.

*Onlar haklarını istiyor. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyorlar. Engellemek yetmiyormuş gibi madenciler yine hukuksuz ve haksız yere gözaltına alındılar. Yaklaşık 7 saat süren sorgularının ardından serbest bırakıldılar.