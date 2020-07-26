Gözler CHP kurultayının ikinci gününde… Muhaliflerin Parti Meclisi savaşı!

Dün CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1256’sının ‘evet’ demesiyle altıncı kez liderlik koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu için CHP’deki en muhalif isimlerin bile ‘güçlü destekle seçildi’ dediği ilk günkü genel başkanlık oylamasının ardından gözler bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) seçimlerine çevrildi.

PM seçimlerinde bugün bir ilk yaşanacak. PM seçimlerine değişiklik getiren yeni tüzük bugün ilk kez uygulanacak. 2018’de kabul edilen yeni tüzüğün getirdiği değişiklikler PM seçimi öncesinde ilginç sonuçlar doğurdu.

10 DELEGENİN İMZASI ŞART

Yeni tüzük uyarınca, Parti Meclisi ya da Yüksek Disiplin Kurulu adayı olmak için en az 10 delegenin imzası gerekiyor. Aday olmanın bir başka yolu ise, genel başkanın listesinde yer almak. Bu durumda aday adayının 10 delege imzası toplamasına gerek kalmıyor.

Yeni tüzük değişikliği çerçevesinde, mevcut Genel Merkez yöneticileri dahil, partinin daha önce de yönetimde görev almış kıdemli isimleri adaylık başvurusunda bulunmadı. Bunun yerine genel başkanın listesini beklemeyi tercih etti. Genel başkanın listesinde adının bulunmama olasılığını düşünen diğer CHP'liler ise aday olabilmek için 10 delegenin imzasının arayışına geçti.

KILIÇDAROĞLU’NUN LİSTESİNİN 70-80 KİŞİ OLMASI BEKLENİYOR

CHP’de Parti Meclisi toplamda 60 kişiden oluşuyor. Ancak PM’nin sekiz kişilik bölümü, Kültür ve Bilim Platformu listesinden geliyor. Dolayısıyla çarşaf listeyle yapılacak seçimlerde 52 kişi seçilecek. Kültür ve Bilim Kurulu’nun sekiz üyesi için ise delegeler ayrıca oy kullanacak. Genel başkanın hazırladığı dar liste içinden sekiz kişinin adını işaretleyecekler.

Kurultayda bugün oylanacak üçüncü liste ise Yüksek Disiplin Kurulu listesi olacak. CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün açıkladığı ‘ikinci yüzyıla’ taşıyacak kadro, 1356 delegenin oylarıyla seçilecek.

MUHALİFLER SIKINTILI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık seçiminde dün ‘güçlü destek’ alması, parti içi muhalifleri de sıkıntıya düşürmüş durumda. Kulislerde dün muhaliflerin genel başkanlık seçiminde, Kılıçdaroğlu tek aday bile olsa, en azından ‘boş oy’ atarak gövde gösterisi yapmayı planladıkları konuşuluyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüksek oy, bunun gerçekleşemediğini gösteriyor.

Genel başkan adaylıklarını açıklayan İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı'nın hiçbirinin, adaylık için 68 delegenin imzasını bulamamış olması da bu kurultayda muhaliflerin sesinin gür çıkmayacağının göstergesi olarak yorumlandı.

Kurultayın ikinci gününde muhalif grupların birleşip, Parti Meclisi için Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı listenin dışından isimleri de yönetime sokmayı deneyebilecekleri kulislerde konuşuluyor.

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