Gürdeniz: Navtex ilanı, Akdeniz’deki medeniyet mücadelesinin bir devamı!

Emekli Amiral Cem Gürdeniz Türkiye'nin tarihi bir gün yaşadığını ifade ederek, “Bunun Sevr'in 100. Yıl Dönümü’ne denk gelmesi de tarihi bir tesadüf! Niye önemlidir bu Navtex kararı? Türkiye'nin sadece Mavi Vatan'daki hak ve çıkarları için değil Akdeniz'deki medeniyet mücadelesinin bir devamı olarak gördüğümüz için de çok önemlidir” dedi.

“TÜRKİYE DENİZDEN KOPARILIP KARAYA HAPSEDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Türkiye’nin Akdeniz’den koparılmaya çalışıldığını belirten Gürdeniz, şunları söyledi:

* Bize Akdeniz'de dayatılmak istenen harita ile Türkiye denizden kopartılmaya, binlerce yıllık paydaşı olduğu Akdeniz medeniyetinden koparılmaya ve karaya hapsedilmeye çalışılmaktadır.

* Bunun da Sevr'de karada dayatılan haritadan bir farkı yoktur. Mustafa Kemal, 1 Eylül 1922 de ordularına verdiği direktif ile bu hedefi gelecek nesillere de gösterdi. Bu direktif devam ediyor.

Herkesin sorduğu, “Çatışma ve savaş hali olur mu” sorusuna da yanıt veren Cem Gürdeniz, “Dünya tarihinde böyle bir savaş yani sismik yapan bir gemiye saldırı ile başlayan savaş yok! Türkiye bildirdiği koordinatlar içerisinde hareket ediyor. Eğer Yunanistan güç kullanırsa Türkiye’nin de kendisini savunma hakkı doğar. Yunanistan'ın böyle bir sorumsuzluğa imza atacağını düşünmüyorum. Türkiye Oruç Reis’i korumak için üst düzey önlem alacaktır. Güç kullanarak bu gemiyi engellemeye çalışırsa uluslararası hukukta barışı bozan taraf konumuna düşecektir” ifadelerini kullandı.

“BEKLENEN BİR GELİŞME”

Türkiye’nin hamlesi üzerine Yunanistan Başbakanı’nın Savunma ve Dışişleri Konseyi’ni toplama kararını da değerlendiren emekli Amiral Gürdeniz “Beklenen bir gelişme sürpriz değil” diyerek yanıt verdi.