Gürer: AKP döneminde 3.5 milyon hektar alan tarım dışı kaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hazine arazilerinin üretime hazırlanması ve arazi dağıtım projelerinden yararlanan vatandaşların istatistiki bilgilerinin kamuoyuna açıklanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

Soru önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, “Hak sahibi çiftçilere dağıtılan topraklar, tespit edilen bedel karşılığı 4 yıl ödemesiz 10 yılda ve 10 eşit taksitte faizsiz olarak tahsil edilmektedir. 1984 yılından 3083 sayılı kanun kapsamında bu güne kadar 15 ilde, 199 köy/belde de, 1.043.620 dekar Hazine arazisi 16.151 çiftçi ailesine dağıtılarak çalışmalar tamamlanmıştır” dedi.

Ömer Fethi Gürer, ise tarım politikalarındaki yanlış uygulamalar nedeniyle tarım sektörünün kan kaybetmeye devam ettiğini söyledi. Köy ve kasabalarda insanların tarlasını, bağını bahçesini terk ederek büyükşehirlere göç ettiğine dikkat çeken Gürer, “Son 20 yılda 3.5 milyon hektar arazi tarım alanı olmaktan çıktı. Bakanlığın öncelikle kendi topraklarını ekmekten vazgeçen vatandaşların sorunlarına eğilip bu sorunların çözümüne yönelik çalışma başlatması gerekir” dedi.

RAKAMSAL VERİLER ÜLKE GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR

Gürer, “36 yıl önce çıkarılan kanunla dağıtılan arazi alanları rakamsal verilerden ibarettir; bir sonuç olarak değerlendirilemez. Zira son 20 yıl içinde 3.5 milyon hektar tarım arazisi tarım alanı olmaktan çıktı. O nedenle Bakanlık tarafından açıklanan rakamsal veriler mevcut durumu değil, genel toplamı ifade etmektedir; ülkenin tarım alanlarıyla ilgili gerçeğini yansıtmamaktadır” diye konuştu.