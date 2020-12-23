Haber-Sen: Güçlendirme çalışmaları sonrasında TRT binalarına geri dönebilecek miyiz?

KESK’e bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası'nın (Haber-Sen) üyeleri, Şişli Harbiye’deki tarihî İstanbul Radyosu'nun boşaltılmasına ilişkin basın açıklaması geçekleştirdi. tarihi radyonun önünde yapılan açıklamada, “Radyo evimiz… Radyo sesimiz… Radyo, geçmişimiz, geleneğimiz gidip döneceğiz…” pankartı açıldı.

BİNA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NA MI DEVREDİLECEK?

TRT İstanbul Radyoevi binasının birçok kez başka kurumlara verilmeye çalışıldığını belirten Haber-Sen, “2000 yılında otel yapılmak istendi, direndik 2012 yılında Birleşmiş Milletler Talip oldu. Sendikamız Haber-Sen öncülüğünde, yaptığımız basın açıklamaları ve eylemlerle karardan dönüldü. Şimdi deprem güçlendirmesi ile boşaltılıyor, ama duyumlarımız dönüşte binanın bir bölümünün İletişim Başkanlığı’na devredileceği… Bina tamamen Radyoevi oluncaya kadar direnmeye devam edeceğiz” dedi.

“KURUMUN İYİ NİYETİNE İNANAMIYORUZ”

“İstanbul'daki binalarımız güçlendirme gerekçe gösterilerek boşaltılıyor” diyen Haber-Sen, “'Binalar tehlikeli ise güçlendirilsin, bunun nesine karşı çıkıyorsunuz' diyebilirsiniz. Tabi ki haklısınız… Eğer gerçekten güçlendirme yapıldıktan sonra biz yeniden binalara dönecek isek hiçbir itirazımız olamaz. Ne yazık ki binalar o kadar çok elimizden alınmaya çalışıldı ki, kurumun iyi niyetine inanamıyoruz. KESK Habersen olarak genel müdürlüğe bu konu ile ilgili sorduğumuz hiçbir soruya yanıt alamadık. Randevu taleplerimiz reddedildi” ifadelerini kullandı.

“DEFALARCA BAŞKA KURUMLARA VERİLMEYE ÇALIŞILDI”

Binalarla ilgili çürük raporlarını göremediklerini, bu raporların nereden alındığını öğrenemediklerini belirten Haber-Sen, “Radyoevi binası defalarca başka kurumlara verilmeye çalışıldı. 2000 yılında otel yapılmak istendi, direndik 2012 yılında Birleşmiş Milletler Talip oldu. Sendikamızın öncülüğünde, sizlerin desteği ile karardan dönüldü. Yani söylenenlere kuşku ile yaklaşmayı, tecrübe ile öğrendik” dedi.

“BU BİNALARIN HARCINDA CUMHURİYETİN KUMBARASI VAR”

Haber-Sen, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Kamu yayıncılığı yapmak üzere kurulan TRT, ne yazık ki yıllar içinde, özel radyo ve televizyonlarla yarıştırılmaya çalışılan bir yapıya dönüştürüldü. TRT'nin asli görevi özerk kamu hizmeti yayıncılığı yapmaktır. Kamu Hizmeti Yayıncılığı, ‘Halk için yapılan, halk tarafından finanse edilen ve halk tarafından kontrol edilen' yayıncılıktır. Kamu yayın kurumları hükümet, siyasi parti ya da diğer güç odakları ve çıkar grupları için değil, halka hizmet için vardır. Bu binaların harcında Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin kumbarası var. Daha önce vermedik yine vermeyeceğiz”

“GÜÇLENDİRME SONRASI GERİ DÖNÜLECEK MİDİR?”

Açıklamada, yanıtlanması istenen sorular ise şöyle sıralandı:

“TRT'nin binaları hangi tarihte, hangi deprem testine tabi tutulmuştur? Binalardaki risk nedir?

Raporlar hangi kurumdan alınmıştır?

Güçlendirme ve tadilat süreci nasıl yürütülecek, ne zaman tamamlanacaktır?

Ayazağa'daki bu binanın depreme dayanıklılık raporu var mıdır? Dere yatağındaki bu yapı sel riskine karşı test edilmiş midir?

Açık ofis şeklinde inşa edilen odalar salgın koşullarına uygun mudur?

Tadilat süreci niçin iki binada aynı anda başlamıştır?

Cevaplanması gereken en önemli soru; güçlendirme sonrası geri dönülecek midir?”