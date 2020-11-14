Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmeye göre; Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış olacak.
Türkiye'de diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu olacak.
MARMARA BÖLGESİ'NDE SİS BEKLENİYOR
Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hava puslu ve sisli olacak.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ
Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı
KOCAELİ
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak’ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
MUĞLA
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Doğu Akdeniz parçalı az bulutlu, Batı Akdeniz’in parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY
Az bulutlu
ISPARTA
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI
Parçalı zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KONYA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU
Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA
Parçalı bulutlu
RİZE
Parçalı bulutlu
SAMSUN
Parçalı bulutlu
TRABZON
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKÂRİ
Az bulutlu
KARS
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
VAN
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP
Az bulutlu ve açık
MARDİN
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA
Az bulutlu ve açık