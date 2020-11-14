Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmeye göre; Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış olacak.

Türkiye'de diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu olacak.

MARMARA BÖLGESİ'NDE SİS BEKLENİYOR

Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hava puslu ve sisli olacak.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ

Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı

KOCAELİ

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



EGE

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak’ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

MUĞLA

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Doğu Akdeniz parçalı az bulutlu, Batı Akdeniz’in parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY

Az bulutlu

ISPARTA

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI

Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU

Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA

Parçalı bulutlu

RİZE

Parçalı bulutlu

SAMSUN

Parçalı bulutlu

TRABZON

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKÂRİ

Az bulutlu

KARS

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP

Az bulutlu ve açık

MARDİN

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA

Az bulutlu ve açık