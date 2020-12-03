Hakim: Savcılık sanık Nagehan Alçı’yı koruyor

Gazeteci Nagehan Alçı 15 Haziran 2018'deki yazısında İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya için “Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Çağlayan Adliyesi'nde hala asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor” dedi. Hakim Yalçınkaya şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada Nagehan Alçı hakkında “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki hakim Hakkı Yalçın Kaya katılırken, Nagehan Alçı duruşmaya gelmedi.

“ÖLDÜĞÜMDE ARKAMDAN ‘DİNK’İN KATİLLERİNDEN BİRİYDİ’ DEMESİNLER”

Duruşmada tutuksuz sanık Nagehan Alçı'dan şikayetçi olduğunu belirten müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya, “Hakimlik görevim sebebiyle iğrenç karar veren, insan haklarına önem vermeyen, işkencecileri koruyan hakim ve eş düzeyde bir yargı mensubu olarak gösterildim.

Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte Malatya İcra Mahkemesi hakimi olduğum halde FETÖ'cü basın tarafından günlerce hedef gösterildiğim için aynı düşüncelerin devamı ve etkisiyle sanığın tarafıma hakaret ettiğini virüs tatilinde internetten yaptığım kontrolde tesadüfen öğrendim.

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli olduğu esnada Silivri Cezaevinde görülen davadaki hukuksuzlukları ve Türk mitolojisinin kirletilmesine yönelik bir dava konusunda karar yazdığım için Yargıtay'da çok defa yargılandım, beraat ettim. Aslında Türkiye'mizde ne basının ne mahkemelerin böyle söylemlerle muhatap olmasına vicdanım el vermiyor. Öldüğümde arkamdan Hrant Dink katillerinden biri yorumunun olmasını istemiyorum” dedi.

“SANIĞIN SAVCILIKÇA KORUNDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Ermeni tarihini çok defa okuduğunu vurgulayan hakim Yalçınkaya, “Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görev yaptığım dönemde Mezopotamya'da yaşayan insanların tarihini pek çok kez okudum. Ermeni insanlarla herhangi bir sorunum yoktur. Türk ulusunu çok seviyorum. Sanığın zorla getirilmesini talep ediyorum. Sanığın savcılıkça korunduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Duruşma Alçı’nın savunmasının alınması için ertelendi.