Halil Sezai savcılığa ifade verecek!

Tuzla’da komşunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şarkıcı Halil Sezai'nin savcılığın talimatı üzerine mevcutlu bir şekilde adliyeye getirilerek ifade vereceği öğrenildi.

SAVCILIK DA İFADESİNİ ALACAK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Halil Sezai hakkında gözaltı kararı vermediği öğrenilirken, dosya ile birlikte mevcutlu bir şekilde adliyeye getirilerek savcılıkta da ifade vermesi yönünde talimat verildiği bilgisine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU? Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği için gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Sezai'nin Meriç'i dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Halil Sezai ve yanındakilerin yaşlı adama tekme tokat vurdukları görülmüştü.

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