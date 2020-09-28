Halk TV’nin beş günlüğüne kapatılmasına büyük tepki

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV’ye verdiği beş gün ekran karartma cezası saat 00.00’da başladı. Ekran karartma cezasının hukuki süreçler tamamlanmadan uygulanması ise eleştiri konusu oldu. Esastan bir karar çıkmaması ve dosya karara bağlandığında RTÜK'ün haksız bulunma olasılığı olmasına rağmen kararın uygulandığı ifade edildi. Siyasi partilerden de yasağa tepkiler geldi:

FAZLA İZLENMESİ İKTİDARI RAHATSIZ EDİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Biliyorum koşullar çok zor. Tele 1 kapatıldı. Halk TV 5 gün kapatılıyor. Bütün bunlar özgürce yayın yapan kuruluşların aslında haklılığını gösteriyor. İktidar Halk TV, Tele 1, diğer yayın organlarından, özgürce yayın yapan gazetecilerden duyduğu bütün rahatsızlıkları RTÜK üzerinden susturmak istiyor. Yargı da bu konuda bağımsız değil. Başlangıçta RTÜK’te görev yapan iki arkadaşımız mahkemeye başvurmuşlardı. Yürürlüğü durdurma kararını aldırmış, bir üst mahkeme bunu kaldırmıştı. Çünkü saray iktidarı Tele 1’in kapatıldığı gibi Halk TV’nin de kapatılmasın istiyordu. Gerçeklerin bilinmesini istemiyorlar. Halk TV’nin fazla izlenmesi iktidarı rahatsız ediyor.

ÖZGÜR MEDYA SİYASETİN İŞİNE YARAR

Meral Akşener (İYİ Parti Genel Başkanı): Halk TV, Tele 1, KRT, FOX TV gibi kanallar ve Youtube’da gazetecilik yapmaya çalışan işsiz kalmış pek çok arkadaşımızın kurduğu kanalları bunların milyonlarca lira harcayarak, devlet hazinesinden harcayarak oluşturdukları kanalları solladı geçti. Halk TV’ye büyük bir haksızlık yapıldı. Mahkemeye de müracaat edilmesine rağmen yasak uygulanıyor. Lisansınızın da ortadan kaldırılması için bir başka Demokles’in kılıcı başınızda. İYİ Parti Genel Başkanı olarak biliyorum ki özgür medya siyasetin işine yarar. Halk TV’de her konuşulana katılıyor muyuz, her tespite katılıyor muyuz? Hayır. Ama partim adıma yapılan eleştirilere kulak veriyoruz. Buradan ders çıkarıyoruz. Ona göre yolumuzu düzenlemeye çalışıyoruz.

Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi Genel Başkanı): Bir takım süreleri bahane ederek Halk TV’nin böyle bir cezayla çarptırılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Fikirler iktidarı sarsabilir. Aslında iktidarı sarsacak kadar tepkilere imkan tanınması lazım ki bir ülkede fikir ve düşünce hürriyeti teminat altında olabilsin. Sadece birkaç cümleyi kasıtlı olarak öne çıkarıp, bunun ülkenin bütünlüğüne zarar verecekmiş gibi tarif edilmesi, aslında ‘iktidarın politikalarının tenkit edilmemesi gerekiyor’ gibi bir kanaate erdirmeye kalkıyor. Bu doğru değil. Üstelik mahkeme kararı henüz ortaya çıkmamış.

RTÜK’ÜN FİKİR POLİSLİĞİNE SOYUNMASI KABUL EDİLEMEZ

Ali Babacan (DEVA Partisi Genel Başkanı): Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK’ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV’nin beş gün kapatılmasını kınıyorum.

Türkiye İşçi Partisi: AKP muhalif hiçbir sese tahammül edemiyor, halkın haber alma hakkını engelliyor ve yalnızca yandaş bir medya istediği için Halk TV karartılıyor. Gerçekleri söylemeye ve iktidara karşı baş eğmeyen, teslim olmayan bir halk iradesini kuvvetlendirmeye devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU? Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programındaki dış politika eleştirilerini yasa ihlali sayan RTÜK, Halk TV'ye, “Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” maddesinden, beş günlük ekran karartma cezası verdi.