Hangi ülkelere uçuş yasağı getirildi? Corona virüs nedeniyle uçuş yasağı ülkeler…

Başta Avrupa kıtası olmak üzere tüm dünyada etkisini arttırarak sürdüren Corona virüsü nedeniyle Türkiye tedbir olarak birçok ülkeye seyahatte kısıtlama getirdiğini açıkladı. İşte, Türkiye’nin corona virüsü nedeniyle uçuş yasağını getirdiği ülkeler…

UÇUŞ YASAĞI VE SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLEN ÜLKELER

Ana Kara Çin seferleri:

Ana Kara Çin'e düzenlenen seferler 1 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı alındı.

İran seferleri:

İran'a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020'ye kadar iptal etmiş edildi.

Irak seferleri:

Irak'a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020'ye kadar iptal edildi.

İtalya seferleri:

İtalya'ya düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020'ye kadar iptal edildi.

Güney Kore seferleri:

Güney Kore’ye düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020'ye kadar iptal edildi.

Nahçıvan seferleri:

Nahçıvan’a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020'ye kadar iptal edildi.

Suudi Arabistan seferleri:

Dammam ve Riyad'a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020'ye kadar iptal edildi.

Moğolistan seferleri:

Ulan Bator’a 11 Mart – 28 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen tüm seferler iptal edildi.

Avrupa seferleri:

Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 17 Nisan 2020'ye kadar düzenlenen tüm seferler iptal edildi..