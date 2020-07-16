Hasan Tahsin Onur Ödülü bu yıl Uğur Dündar’a verildi

Jüri, 2019 yılının en başarılı çalışmalarını, Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik alanlarında değerlendirdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Onur Ödülü'nün bu yıl soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar'a verilmesini kararlaştırdı.

‘GENÇLERE ÖRNEK OLDU'

2020 Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Onur Ödülü'nün “Gazetecilik mesleğinin ilkelerinden ödün vermeden, Atatürk ve devrimlerine olan inancıyla toplumun gözünde ve gönlünde güven, genç meslektaşları için de her zaman örnek teşkil etmesi” dolayısıyla ile Dündar'a verilmesi uygun görüldü. Dündar, “Meslekteki 50'nci yılımda beni Hasan Tahsin Onur Ödülü'ne layık gören İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür ediyor, ödüle değer bulunan tüm meslektaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi. (İHA)