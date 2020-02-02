Hastanede yangın merdiveni sadece personel kartıyla açılıyor!

Eskişehir'de 2018 yılı ekim ayında hizmete açılan şehir hastanesinde, acil durumlarda bina içerisinde bulunan kişilerin güvenli bir şekilde tahliyesi için kullanılması gereken yangın merdivenlerinin sadece personel kartı ile açıldığı ortaya çıktı.

“KARTI OLMAYAN KAÇAMAYACAK”

Hastanede olası bir tehlike karşısında, personel kartı bulunan hastane çalışanları kartlarını kullanarak yangın merdiveni kapısından rahatlıkla kaçabilecekken, kartı bulunmayan hastalar ve hasta yakınları ise hastanede mahsur kalacak. Vatandaşlar da yangın merdiven çıkış kapılarının personel kartı ile açılabiliyor olmasına tepki gösterdi.

MİLLETVEKİLİ ÇAKIRÖZER MECLİSE TAŞIDI

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşanan personel kartı ile açılabilen yangın merdivenlerini meclis gündemine taşıdı.

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Çakırözer, “Yangın merdivenleri olası bir yangın durumunda acil kullanılması gereken yerlerdir. Sağlık hizmeti bir bütündür. Bir yangın anında hasta, yaşlı, çocuk, kadın bu insanlar nasıl kurtulacaklar. Yangın merdivenleri sadece hastane çalışanları için değil, hastaneden hizmet alan tüm yurttaşların her koşulda kullanabileceği şekilde açık tutulmalıdır” dedi.

OLASI BİR FACİA…

Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki eksik ve taleplerin giderilmesi konusunda yaptıkları açıklama ve çağrıları da hatırlatan Çakırözer, “Eskişehir Şehir Hastanesi hizmete açılırken bu hastanede var olan eksikleri sıraladığımızda hastanede gerçek anlamda merdiven olmadığından ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda çağrıda bulunmuştuk. Şimdi de hastanede bulunan ve acil durumlarda kullanılması gereken yangın merdivenlerinin sadece hastane personeli tarafından personel kartıyla kullanılabildiği kamuoyuna yansıdı. Hastane içinde bulunan kişilerin güvenli bir biçimde tahliyesi için kullanılması gereken yangın merdivenlerinin giriş ve çıkışlarının sadece personel kartıyla yapılıyor olması, olası bir yangın durumunda yaşanacak faciayı gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

HER KOŞULDA AÇIK TUTULMALI

Sağlık hizmetinin bir bütün olduğunu söyleyen Çakırözer, yangın merdivenlerinin sadece hastane çalışanları için değil, hastaneden hizmet alan tüm yurttaşların her koşulda kullanabileceği şekilde açık tutulması ve konunun gereğinin bir an önce yapılmasını istedi.