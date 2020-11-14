Hastaneden corona testi sırası açıklaması

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan COVID-19 test kuyruğu olduğuna yönelik görüntü ve haberlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

“GEÇİCİ BİR YOĞUNLUK YAŞANMIŞTIR”

Hastanede COVID-19 test numunelerinin Acil Servis içinde ve iyi havalanma sağlaması amacıyla dış kapıya yakın konumda bulunan özel bir mekanda alındığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

* Bu alanda günlük 4 bin- 5 bin arasında numune alınarak çalışılmakta ve ciddi bir sorun yaşanmamaktadır.

* Ancak bugün (13.11.2020) öğle saatlerinde, hastanemizde muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından test talebiyle gelen yaklaşık 100 kişinin de aynı anda test için başvuru yapması neticesinde geçici bir yoğunluk yaşanmış ve sıra oluşmuştur.

* Kısa sürede talebe cevap verilerek yoğunluk giderilmiş ve alınan numunelerin testleri çalışılarak sonuçları kendilerine iletilmiştir.

Personelin hastaların ihtiyacına cevap verme konusunda özveriyle çalıştığı kaydedilerek, “Hastanemizde bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da kesintisiz olarak hizmet verilmeye devam edilmektedir” denildi. (İHA)

