Hastanelerin hali korkutuyor

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip İstanbul'da deprem uzmanları 7.5 şiddetinde bir depremin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Resmi rakamlar böylesi bir depremde 45 ile 50 bin arasında binanın yıkılacağını öngörüyor. Bu da 16 milyon İstanbullunun risk altında olduğunu gösteriyor. Milyonları etkileyecek deprem sonrası ilk başvurulacak ve sığınılacak yerlerin başında hastaneler geliyor. Peki hastaneler depreme dayanıklı mı? Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü bu sorumuza somut bir açıklama yapmadı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ise şunları söyledi: “İstanbul'da 52 kamu hastane binası var. 170-180 arasında özel hastane var. Yani toplamda 220-230 arasında hastane biliniyor. Kamu hastaneleri dağılımında ise 15 devlet hastanesi, 25 eğitim araştırma hastanesi, 11 üniversite hastanesi, 4 adet de askeri hastane birimi gözüküyor. Büyük depremden sonra 21 seneyi boşa geçirmiş durumdayız. O kadar yılda bu binalar deprem güvenlikli hale getirilebilirdi. Ama yapılamadı. ‘Zaman daralıyor, önlem alın” diye haykırıyoruz. Hatırlanacağı üzere 26 Eylül Silivri merkezli depremden sonra Çapa'daki bazı fakülte binaları boşaltıldı. Bunlar son 5.8'lik depremde hasar almış ve boşaltılmış değiller. 1999'dan bu yana aynı şekildeler.”

48 HASTANE GÜÇLENDİRİLDİ!

İstanbul'daki kamu binalarını depreme karşı güvenli hale getirmek için İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kuruldu. 2006'dan bu yana faaliyete geçirdiği İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) verilerine göre İstanbul'da 115 sağlık binasının depreme karşı güvenli hale getirildiğini söylüyor. Bu sayıya küçük birimler de dahil. Yine İSMEP verilerine göre 48 hastane binasının güçlendirildiği, 3'ünün ise yeniden yapımının devam ettiği görülüyor. İstanbul'da mevcutta hangi hastanelerin depreme hazır olduğu ve olası depremde güvenle gidileceklerin listesi ise bilinmiyor.

HASTANELERE ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna “Afet öncesi hazırlıkların tamamlanması gerekir. Biz istediğimiz kadar şehir hastanesi yapalım hastaları oraya getiremezsek bir önemi yok. Deprem anında sahra hastanelerine ihtiyaç olacak. Şu anda Anadolu yakasında ve Avrupa'da iki yer tespit edilmiş durumda sahra hastanesi için. Bunların alt yapılarının hazırlanması lazım. 1999 depreminden sonra kentimize 562 adet acil ulaşım yolarlı tespit edilmişti. Ancak çoğunda İSPARK otoparkı var” dedi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi

Haydarpaşa Numune

Cerrahpaşa Hastanesi