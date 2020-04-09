Hatay Barosu, Berfin’in affını değerlendirdi: Kamu davası olarak devam edecek!

Eski erkek arkadaşı tarafından yüzü asitle yakılan Berfin Özek, asitli saldırganı affetti.

Özek’in saldırganı affetme gerekçesi henüz öğrenilemedi.

Süreci değerlendiren Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, davanın kamu davası olarak devam edeceğini açıkladı.

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“BU, ŞİKAYETE BAĞLI BİR SUÇ DEĞİL”

Dönmez açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

* Berfin’in ‘Çektiğim acıların karşılığı olamaz’ demesine rağmen şikayetinden vazgeçmesi bizi şaşırttı.

* Şikayetten vazgeçmesi, davanın düşeceği anlamına gelmiyor.

* Bu, şikayete bağlı bir suç değil. Süreç, kamu davası olarak devam edecek.

* Hatay Barosu olarak, kadına ve çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarına hassasiyetle yaklaşıyoruz.

* Bu tür suçların cezasız kalmamasını için mücadelemiz devam edecektir.