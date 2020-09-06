Hatay’daki yangın 3 mahalleye ulaştı!

Hatay’da 2 gündür devam eden, zaman zaman kontrol altına alınıp tekrardan alevlenen yangını söndürme çalışmaları 3. güne kaldı.

Alevlerin sık sık yön değiştirmesi, arazi şartlarının engebeli olması, havanın kuru olmasının etkisiyle yangın akşam saatlerine kadar sürdü. Bugün de kontrol altına alınamayan yangına havanın kararmasıyla hava desteği kesildi.

3 MAHALLEYE ULAŞTI

Şu an Antakya ilçesi İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahallelerine yangın ulaştı. Yangın söndürme ekiplerinin yerleşim yerlerinin girişlerine konuşlandığı şu an için yerleşim yerlerine büyük bir tehdidin olmadığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Yangına sabah saatlerinden itibaren 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel, toplamda 792 personel müdahale etti.

CAN KAYBI YOK

Yerleşim yerlerine yakın yangında can kaybı olmadığı açıklandı.

BİR MAHALLEDE TAHLİYE VAR

Yaylacık Mahallesi ve Kisecik Mahallesinde ufak miktarda zarar olduğu öğrenildi. Kisecik Mahallesi’nin beli kısımlarında tahliye yapıldığı açıklandı.

ÇALIŞMALAR GECE DEVAM EDECEK

Yangını söndürme çalışmaları gece boyu sürecek. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları müdahaleye devam edecek.