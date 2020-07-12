Hayvanlara şiddet olaylarında dehşete düşüren sayı!

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 2020’nin Ocak ayında hayvanların yaşam hakkı gaspına ilişkin tespit edilen vaka sayısının 50 bine dayandığını açıkladı.

İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS

Meclis Adalet Komisyonu üyesi Zeynel Emre, TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifiyle, Hayvanları Koruma Kanunu’nunda cezalara ilişkin 28. maddede değişiklik önerdi.

Teklife göre, “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” suçunu işleyenler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapse mahkum edilecek.

Mevcut düzenlemede, bu iki suç için para cezası uygulanıyor. Emre, para cezalarının miktarının da artırılması istedi.

48 BİN HAYYAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin (HAKİM) hazırladığı rapora göre sadece bu yılın ocak ayında; en az 48 bin 348 yaşam hakkı gaspı, 47 işkence vakası, 29 bin 804 özgürlüğü kısıtlama, iki cinsel şiddet, belediye çalışanları ve kamu görevlileri eliyle yaşanan dört ihlal vakası yaşandı.