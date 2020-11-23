‘Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği kesiliyor’

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“TEK ADAM REJİMİ DAHA DA GÜÇLENİYOR”

İlgili kanun teklifinin, enerji ve maden şirketlerine imtiyazlar, çeşitli hak ve muafiyetler getirdiğine dikkat çeken Ataş, “Kamunun yetki ve denetim sorumluluğunu azaltıyor, kamu alacaklarına ilişkin bazı düzenlemelerle kamu gelirlerinin azalmasına yol açıyor. Yetki ve sorumluluk büyük oranda uzman bakanlıklara ve kamu kurumlarına değil, Cumhurbaşkanına veriliyor yani tek adam rejimi daha da güçlendiriyor” diye konuştu.

“AKP VATANDAŞI DEĞİL, YANDAŞI TERCİH EDİYOR”

“Kanun teklifinde vatandaşın derdini çözmeye yönelik tek bir madde bulunmamaktadır” diyen Milletvekili Ataş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Aylardır sayıları katlanarak artan işsizlerin, düşük ve kısıtlı ücretle çalışan işçilerin, ölüm kalım mücadelesi veren KOBİ'lerin ‘Eve ekmek götüremiyorum' diye feryat eden esnafın aybaşını bir türlü getiremeyen emeklilerin sorunları bu torba kanun teklifinde de yok sayılmıştır. Önümüzdeki kış aylarında kömüre, doğal gaza, elektriğe, suya, uzaktan eğitim için internete harcayacak parası olmayan vatandaş yine göz ardı edilmiştir. İktidar, vatandaşın kanayan yarasına merhem olmak yerine, çıkardığı bu kanunlarla yandaş sermayeye kalkan olmaya devam etmiş, vatandaşı değil, yine her zamanki gibi yandaşı tercih etmiştir” dedi.

“FATURALAR HER AY KABARIYOR”

Ekonomik krizin giderek derinleştiği, işsizliğin sürekli arttığı bu dönemde çıkarılan kanunların ve yapılan düzenlemelerin asıl amacının vatandaşın refahını artırmak olması gerektiğini vurgulayan Ataş, şunları söyledi:

“İktidar, çıkardığı bu kanunlarla enerji şirketlerine hak ve muafiyetler sağlamaktadır. Şirketler, bu imtiyazlar sayesinde sağladığı kazancın ufak bir kısmını bile vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturalarına indirim olarak yansıtmamaktadır. Elektrik üretiminde kendine yeten bir ülkeyiz. Buna rağmen elektriğe sürekli zam gelmekte, faturalar her ay kabarmaktadır. Daha geçen ay elektriğe yüzde 75,75 zam gelmiş, son üç yılda elektriğe gelen zam yüzde 80'i geçmiştir. Doğal gazda ise durum daha da işler acısı. Avrupa'da metreküpü 110 ila 120 dolar olan gazın fiyatı ülkemizde 250 ila 280 dolar arasında değişmekte. Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden gazı Avrupalılar bizden daha ucuza tüketiyor.”

“VATANDAŞ ZORDA”

TÜİK tarafından geçen ay açıklanan verilere göre, konutlarda kullanılan elektrik fiyatının 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 32,3 arttığını belirten Ataş, “Doğal gazda yaşanan fiyat artışı ise elektrikteki artışın çok daha üzerinde. Vatandaşın 2020 yılında ödediği doğal gaz faturası bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 arttı. 2020 yılının ilk altı ayında faturasının ödeyemediği için 1 milyon 655 bin kişinin elektriği ve doğal gazı kesildi. Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutun doğal gazı kesiliyor. Günü geçmeden vatandaşın elektriğini kesen dağıtım şirketleri, EPDK tarafından kendilerine kesilen, Sayıştay tarafından ödenmediği tespit edilen borçlarını devlete ödemiyor. Bu şirketlere kesilen 3,7 milyar ceza zaman aşımına da uğramak üzere. Saraylarda yaşam sürenlerin umurunda olmayabilir. Ekonomik kriz ve pandemi yüzünden vatandaş darda. Okullar açıldı, kış geldi, giderler arttı, vatandaş zorda” ifadelerini kullandı.