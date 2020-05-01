Hesapları bloke edilen CHP’li belediyeler aşevi hizmetine devam ediyor

CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının İçişleri Bakanlığı tarafından bloke edilmesine rağmen CHP'li belediyeler ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı belediyeleri aşevlerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunuyorlar.

AŞEVİ VE HALK MARKET VATANDAŞIN YANINDA

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, aşevi ve Halk Market ile ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen belediye, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak kolisi ulaştırmayı sürdürüyor. Yaşanan bu zor günlerin dayanışma ile atlatılabileceğini belirten belediye yetkilileri, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak kolisi yardımında bulunuyor.

BİNLERCE ERZAK KOLİSİ DAĞITILDI

Odunpazarı Belediyesi, aşevinden faydalanan 355 vatandaş ile bölgede yaşayan yüzlerce 65 yaş üstü dar gelirli aile ve dezavantajlı guruba her gün tek kullanımlık kaplarla 3 çeşit yemek ulaştırıyor. Titizlikle hazırlanan paketler, yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Aşevi, sıcak yemeğin yanı sıra bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibine aylık olarak erzak yardımı yaptı.

4 YILDA 2 MİLYON TL'LİK YARDIM DAĞITILDI

Açıldığı tarihten günümüze kadar geçen sürede ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyon TL’nin üzerinde yardımda bulunan Halk Market'ten 800'ün üzerinde hanede yaşayan yaklaşık 3 bin 200 kişi faydalanıyor. Corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 100 vatandaşın ihtiyacı ise yine Halk Market'ten karşılanarak adreslerine teslim ediliyor.

AYNİ YARDIM BEKLİYORLAR

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten yetkililer, yaşanan kötü günlerin dayanışma ile atlatılabileceğini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi aşevine ait banka hesaplarına İçişleri Bakanlığı tarafından bloke konulduğunu hatırlatan yetkililer, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için Aşevi ve Halk Market'e duyarlı vatandaşların ayni yardımlarını beklediklerini söylediler.