Hırsızın kendisiyle imtihanı… 6 saniyede kaçtı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Atış Poligonu’na 9 Şubat Pazar günü hırsızlık için gelen 2 kişiden 1’i gözcülük yaparken, diğeri iş yerinin yan camını kırıp içeri girdi.

Lobiye doğru ilerleyen hırsız aynada kendisini görünce önce ürktü, ardından hücum yeleği, gözlük ve başında miğfer bulunan maket askerle karşılaşınca, panikleyip hızla olay yerini terk etti.

KAPALI DEVRE ALARM

Antalya Atış Poligonu’nu terk eden şüphelinin kaçma anı, çeşitli açılardan güvenlik kameralarına yansıdı.

Poligonun kurucusu Alper Uçar, hırsızlık girişiminden kapalı devre alarmın devreye girmesiyle haberdar olduğunu ve 5 dakika içinde iş yerine geldiğini söyledi.

“TRAJİKOMİK DURUM”

Alper Uçar şunları kaydetti:

* Bu trajikomik olayda hırsız arkadaş camı kırıp içeri giriyor. İçeride yaklaşık 6 saniye kalabiliyor. Bütün alarmlar çalıyor. Maketin yanına kadar geliyor. Burada maketi ve aynada kendi yansımasını gördükten sonra hızla kaçıyor.

* Biz geldiğimizde kameradan bunları izleyince üzüldük ama bir yandan da trajikomik bir durum. Güvenlik önlemlerinin çok yüksek olduğu bir yere gelip, bunları yapabilmesine şaşırdık. (DHA)