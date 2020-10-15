Hukuksuzluğu ışık oyunlarıyla örtemezsiniz

Türkiye önceki gün iki önemli yargı kararı ile yüz yüze kaldı. Biri gazeteciliğin yargılandığı davada SÖZCÜ yazarları ve çalışanlarına verilen hapis cezalarının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından onanması. Diğeri de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği ‘hak ihlali' kararını yok sayması oldu. Ancak Türkiye bu iki hukuksuzluğu değil, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın “Işıklar yanıyor” tweetini tartıştı. Siyasetçiler ve hukukçular kamuoyuna “Işık oyunları değil, hukukun üstünlüğü tartışılsın” çağrısında bulundu:

Muharrem Erkek (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Işık düellosu hukuksuzluğun üzerini kapatamaz. Bu kadar hukuksuzluk var, Türkiye'yi yönetenlerin tartıştıklarına bakın. Bu tartışmalar halkın gerçek gündeminin konuşmasının engellenmesi için yapılıyor.

Hikmet Sami Türk (Adalet eski Bakanı): Asıl konuşulması gereken AYM kararını yerel mahkemenin tanımamasıdır. Anayasa'ya göre AYM kararları yargı yasama ve yürütmeyi bağlar. Berberoğlu'nun mağduriyeti de yargı kararı sonucu oldu. AYM ‘İhlalin sonuçlarını ortadan kaldırın' dedi. Mahkeme AYM kararına uymak zorundadır.

Erdoğan Toprak (CHP İstanbul Milletvekili): Işık oyunları bırakın, Türkiye'de hukuk siyasallaştı onun tartışılması gerekiyor. Hukuk biterse devlet ortadan kalkar. Bu ülkede roller karışırsa bu kaosun altında hepimiz kalırız.

Aytun Çıray (İYİ Parti İzmir Milletvekili): Yerel mahkemenin Berberoğlu kararını tanımaması ve SÖZCÜ'ye açılan algı davasındaki istinaf kararı konuşulması gerekirken, ışık tartışması yapılıyor. Bu kararlar, vicdanları kararttı.

Ayhan Sefer Üstün (GP Genel Başkan Yardımcısı): Yerel mahkemenin AYM kararını yok saymasını görmezden gelenler ışık tartışmasına can simidi gibi sarıldı. Engin Yıldırım'ın darbe imasını yapmadığını herkes bilir. Bundan darbecilik üretmeye çalışanlar, AYM kararının uygulanmamasını örtmeye çalışıyorlar.

AYM'NİN 16 ÜYESİNDEN 15'İ AKP DÖNEMİNDE ATANDI

Ülkedeki adaletsizlikler konuşulmasın isteniyor

– Bu kadar hukuksuzluk var, Türkiye'yi yönetenler “Işıklar yanıyor”u tartışıyor. Adaletsizlikler konuşulmasın isteniyor.

Hukuksuz kararlar vicdanları karartıyor

– Yerel mahkemenin AYM'nin Berberoğlu kararını tanımaması ve SÖZCÜ davası konuşulacağına ışık tartışması yapılıyor.

Asıl konuşulması gereken yerel mahkemenin tavrı

– Mahkeme, AYM kararına uymalı. Asıl konuşulması gereken, AYM kararını, yerel mahkemenin tanımamasıdır.

Karara uymayanlar için inceleme başlatılmalı

– Yerel mahkeme, anayasaya uymuyor. HSK, AYM kararını tanımayan hakimler hakkında inceleme başlatmalı.