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İBB Başkanı İmamoğlu pandemi toplantısına çağrılmadı! CHP’den sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da yapılan pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmadı. CHP'den yapılan açıklamada "İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin %40’ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çağrılmaması skandaldır" denildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:27, 22/10/2020
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İBB Başkanı İmamoğlu pandemi toplantısına çağrılmadı! CHP’den sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleçri ve başhekimlerle birlikte salgının İstanbul’daki seyrini görüştüklerini duyurmuştu.

Bakan Koca, devam eden artışa karşı alınacak tedbirlerin kararlaştırıldığını açıklamıştı.

“SKANDALDIR”

Pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrılmamasına CHP sert tepki gösterdi.

CHP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin %40'ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çağırılmaması skandaldır.

* Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır.

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Ankara CHP Corona Emniyet Emniyet Müdürü istanbul Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:23:25,
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