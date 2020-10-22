İBB Başkanı İmamoğlu pandemi toplantısına çağrılmadı! CHP’den sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleçri ve başhekimlerle birlikte salgının İstanbul’daki seyrini görüştüklerini duyurmuştu.

Bakan Koca, devam eden artışa karşı alınacak tedbirlerin kararlaştırıldığını açıklamıştı.

“SKANDALDIR”

Pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrılmamasına CHP sert tepki gösterdi.

CHP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin %40'ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çağırılmaması skandaldır.

* Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca: İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı