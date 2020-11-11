İBB Başkanı İmamoğlu TÜGVA kararını veto etti, meclis direndi

İBB Meclisi ekim ayı oturumlarında; yüksek istişare kurulunda Bilal Erdoğan'ın bulunduğu TÜGVA'nın Eyüp'te eski mezarlık alanına yapılan genel merkezi için AKP döneminde başlayan planlama sürecine tartışmalar arasında son nokta konulmuştu.

İmar planlarında “sosyal kültürel tesis” alanında bulunan 2 bin metrekarelik parsel oy çokluğu ile “özel sosyal kültürel tesis” alanı ilan edilmişti.

Meclis kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek tekrar görüşülmek üzere meclisi iade edildi. Veto kararı İBB Meclisi kasım ayı oturumlarının ikinci bileşiminde oy sunuldu. AKP ve MHP grubunun oyları ile meclis kararında “ısrar” edildi ve meclis İmamoğlu'na direndi.

“BU YANLIŞ BİR VEBALDİR”

Oylama öncesinde söz alan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, karara tepki göstererek şunları söyledi;

*Daha önce mezarlık ve park alanında kalan bu yer, plan tadilatları ile sosyal kültürel tesis alanına alınmıştı. İBB mülkiyetindeyken Eyüp Gençlik Merkezi olarak ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmıştı. İnşaat devam ederken KİPTAŞ'a satışı olmuş ve ardından ismi belli olan vakfa satılmıştı.

*Başkanımızın veto etmekteki amacı meclis kararındaki yanlıştır. Bu yanlış bir vebaldir. Yanlış yapanların üzerine kalır. Burada gençlik merkezi inşaatından İstanbul'daki bütün gençlerin yararlanabileceği bir proje vardı.

*Ama onun yerine bir vakfa verildi. Tam olarak ayrıcalıklı ve özel bir imar planı değişikliği ve satış söz konusu. Bu alanda yapılan bütün işlemler yanlıştır.

“BİRLİKTE ENSAR VAKFINA GİDELİM”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Burası TÜGVA'nın kendi parası ile satın aldığı bir yer. Binası yapılmış. TÜGVA'ya, TÜRGEV'e herkes gidebilir. Veto kararının amacı ideolojik bir algı oluşturmaktır. Bu vakıfları görseler, tanısalar kendileri de destek verecektir. Tüm CHP'li meclis üyelerine açık çağrım; gelin beraber Ensar Vakfı'na TÜGVA'ya, TÜRGEV'e gidelim. Ne yaptıklarını görün. Görmediğiniz şeylerin düşmanısınız” karşılığını verdi.

“PARSEL PARSEL VERDİNİZ”

Balyalı ise çok sert tepki göstererek bu süreçte alınan tüm kararların siyasi ve ideolojik olduğunu söyledi. Balyalı şu ifadeleri kullandı;

*Siz bu dönemde İBB'nin mülkiyetindeki yerleri ‘satılacak' iddiasıysa yeşil alana, park alınan alırken geçtiğimiz dönemde İBB mülkiyetinde bu yerler söz konusu vakıflara parsel parsel veriliyordu. Problem burada.

*Geçtiğimiz dönem satılan ya da tahsis edilen ve değeri 1 milyar lirayı bulan çok sayıda gayrimenkul bu ve benzer vakıflara satılmış veya tahsis edilmiş. Neden bu ve benzer vakıflara tahsisler satışlar yapıldı da AKP ile ideolojik ve siyasi olarak bağı olmayan hiçbir vakfa, derneğe, kuruma ne tahsis ne satış yapıldı? Biz bu meseleye siyasi olarak bakmıyoruz.

*Sizin siyasi olarak baktığınız meselelere karşı tutum sergileyip buraların bütün İstanbul halkının malı olduğunu size hatırlatmaya çalışıyoruz. Eğer siz siyasi olarak TÜGVA ya da benzer vakıflara yakın değilseniz o kapılardan içeri giremezsiniz.

*Oraların tamamı siyasi kuruluşlardır. Geçmişte siz bu siyasi işlemleri yaptığınız için bu kayırmacılığı yaptığınız için zaten 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini kaybettiniz. Bunu anlamamışsınız. Anlamamaya devam ediyorsunuz.

2 VETO KARARI DA REDDEDİLDİ

İBB Meclis oturumunda İmamoğlu'nun veto ettiği Bakırköy'de İBB'ye ait 15 bin 750 metrekarelik parsel için yapılan plan değişikliği kararına da çoğunluktaki Cumhur İttifakı direndi.

İmamoğlu'nun İSKİ mülkiyetinde olan Sancaktepe'deki Paşaköy kurban kesim alanının 10 yıllığına bedelsiz olarak Sancaktepe Belediyesi'ne tahsis kararına ilişkin veto kararı da AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi.

İlginizi Çekebilir İBB Meclisi'nde TÜGVA tartışması: Vakıfçılık devletin cebinden olmaz