İBB ekipleri, Kabataş-Bağcılar tramvay hattını temizledi!

İBB’den yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında toplu ulaşım hatlarındaki temizlik ve yıkama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
T1 Kabataş – Bağcılar tramvay hattında yıkama ve arındırma çalışmalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada çalışmaların, gelecek günlerde de süreceği vurgulandı.
7 ARAÇ VE 17 PERSONEL KATILDI
İBB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
* Hattın yıkama ve arındırma çalışmalarına toplam 7 araç ve 17 İSTAÇ personeli katıldı.
* Araçların dördü mekanik yıkama aracı, biri mekanik süpürge ve diğer ikisi de mobil ekipler tarafından kullanılan çift kabinli kamyonetti.
* T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, İstanbul'daki en yoğun ve yüksek kapasiteli ulaşım güzergahlarının başında geliyor.
* Hat toplam 19,3 kilometre uzunluğunda.
* Güzergah üzerinde toplam 31 istasyon bulunuyor.