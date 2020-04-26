İBB ekipleri, Kabataş-Bağcılar tramvay hattını temizledi!

İBB’den yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında toplu ulaşım hatlarındaki temizlik ve yıkama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

T1 Kabataş – Bağcılar tramvay hattında yıkama ve arındırma çalışmalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada çalışmaların, gelecek günlerde de süreceği vurgulandı.

7 ARAÇ VE 17 PERSONEL KATILDI

İBB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

* Hattın yıkama ve arındırma çalışmalarına toplam 7 araç ve 17 İSTAÇ personeli katıldı.

* Araçların dördü mekanik yıkama aracı, biri mekanik süpürge ve diğer ikisi de mobil ekipler tarafından kullanılan çift kabinli kamyonetti.

* T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, İstanbul'daki en yoğun ve yüksek kapasiteli ulaşım güzergahlarının başında geliyor.

* Hat toplam 19,3 kilometre uzunluğunda.

* Güzergah üzerinde toplam 31 istasyon bulunuyor.