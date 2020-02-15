İBB Meclisi’nde 43 milyon liralık istifa tartışması

CHP’li İBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman’ın İBB Meclisi’nin 13 Şubat tarihli meclis oturumunda verdiği soru önergesi “istifa” tartışması yarattı.

Kahraman önergesinde Esenler Atışalanı Mahallesi’nde 11 bin 454 metrekarelik mülkiyeti Esenler Belediyesi’ne ait parselin İBB tarafından Engelsiz Yaşam Projesi yapılmak üzere kamulaştırma kapmasına alındığını anlattı.

2018 tarihinde kamulaştırma için 43 milyon TL bedel belirlendiğini, 12 Şubat 2019 tarihinde İBB encümeni tarafından konuyla ilgili karar alınıp 27 Şubat 2019 tarihinde kamulaştırmanın gerçekleştirildiğini belirten Kahraman “19 Haziran 2019 tarihinde yani seçimlere 3 gün kala İBB, kamulaştırmadan vazgeçti. Kamulaştırılan alan Esenler Belediyesi’ne iade edildi. İBB bu süreçte kamulaştırma bedeli olan 43 milyon lirayı Esenler Belediyesine ödedi ancak karar iptal edilince 43 milyon TL İBB’ye iade edilmedi” dedi.

Kahraman, 30 Eylül 2019 tarihinde de bu alanın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiğini bildirdi. Önergede, İBB ve Esenler Belediyesi arasında ödemelere ilişkin sorular sıralandı.

“İBB’DEN ALACAĞIMIZ VAR”

Soru önergesinin sunulmasının ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB’nin, belediyelerine 43 milyon lira ödeme yapmadığını söyledi.

Göksu şu bilgileri paylaştı:

*İBB, Esenler Belediyesi’nden iki ayrı parsel almak için satış işlemi yaptı. 30 milyon lira kamulaştırma bedeli belirlenen 11 bin metrekarelik parselimizi, İBB kamulaştırmadan vazgeçince geri aldık. Geriye kalan 4 bin metrekarelik parsel için 12 milyon lira civarında kamulaştırma bedeli belirlenmişti.

*Bunun 6 milyonunu İBB, Esenler Belediyesi’ne ödedi. 4 milyonunu değişik şekillerde bizden alacağı olduğu için mahsuplaştı.

*İBB’nin kamulaştırdığı bu parselimiz için şu an büyükşehirden 1 milyon 700 bin lira alacağımız var. Acilen bekliyoruz.

İSTİFA ATIŞMASI

Kahraman söz alarak “Eğer 43 milyonluk ödeme yoksa ben burada durmayacağım, eğer varsa o burada durmayacak” diyerek ödeme emir belgesini meclis başkanlığına sundu. Göksu da “CHP’ye geçmiş olsun bir meclis üyeleri azaldı. Arkadaşın istifasını bekliyoruz” yanıtını verdi. Soru önergesi, istifa tartışmaları arasında oybirliği ile başkanlık makamına havale edildi.