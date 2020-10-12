İBB Meclisi’nde CHP ve AKP arasında icraat polemiği

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının ilk bileşimi Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği oturumda siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşmasında CHP'li yönetimin AKP'nin projelerini sahiplenmekle suçlaması polemiğe neden oldu.

“YEŞİL ALAN NE ZAMANDAN BERİ İSRAF HALİNE GELDİ”

Göksu konuşmasında CHP'nin ‘siyasi intihalcilik’ yaptığını savunarak AKP ve CHP döneminde yapılan işleri sıraladı ve yeni yönetimin iş üretmediğini söyledi.

Kurbağalıdere'nin temizliği, Cemal Kamacı Spor Salonu'nun yenilenmesi gibi çalışmaların AKP döneminde yapıldığını ama yeni yönetimin kendisi yapmış gibi göstermeye çalıştığını söyleyen Göksu şöyle konuştu:

* Siyasi intihalcilik patolojik bir durumdur. Devlette tabi ki devamlılık esastır.

* AKP döneminde başlayan projeler açılmayacak mı? Açılacak. Ama siz sahiplenip, intihal yapıyorsunuz.

* CHP'nin projesi yapmak değil yıkmaktır. Yeşil alan ne zamandan beri israf haline geldi. Yapılanı yıkmayın. 5 yıl sonunda bir tane bile ‘bizim' dediğiniz bir eseriniz olmayacak.

“İSTANBUL'A ÇEKİDÜZEN VERİYORUZ”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da şöyle konuştu:

* Biz İstanbul’a geldiğimizde İstanbul dağınık bir ev gibiydi. Perdeler kirli, mutfakta bulaşıklar yığılmış, çöp boşaltılmamış, mutfak pislik içinde… Çarşaf, yorgan, yastık kirli…

* Şimdi biz ortalığa çeki düzen veriyoruz. Sizin yapar gibi göründüğünüz, yapmadığınız işleri yapıyoruz.

* İBB'nin gündemi şu an dağınık evi toplamak, ondan sonra daha büyük işleri konuşacağız.

“3 KLOZET SİZ KOYSAYDINIZ”

Subaşı, Kurbağalıdere ve Ayamama Deresi'nin ıslahının AKP döneminde başladığını ancak çok uzun yıllardır bitirilemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Siz yapmamışsınız, biz yaptık. Siz yapsaydınız. Kemerburgaz Kent Ormanı bizim dönemimizde yapıldı diyorsunuz.

* Orman tahsis edileli 6 yıl olmuş, açmamışsınız. Açsaydınız. Bayrampaşa Otogarı'nın tuvaletlerine bakın, pırıl pırıl oldu.

* Siz bunu küçümsüyorsunuz ama biz küçümsemiyoruz. Bu vatandaşa nasıl baktığınızla ilgili bir durum. 3 klozet siz koysaydınız.

CORONADAN HAYATINI KAYBEDEN GENEL MÜDÜRÜN ADI İSMİ YAŞATILACAK

MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz konuşmasında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden İBB şirketlerinden İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın isminin yaşatılması için öneride bulundu.

Yılmaz “Silivri Belediye Meclisi'nde Mustafa Canlı'nın ismini yaşaması için bir sokağa isminin verilmesi konusunda kararı almıştık. Şöyle bir seslenişte bulunmak istiyorum. Silivri'de bulunan Seymen Katı Atık Depolama Merkezi İSTAÇ'a bağlı olan bu depolama merkezinin adının veya İSTAÇ'ın bir kuruluşunun üzerinde isminin yaşaması için meclis üyelerimizin gereğini yapacağına inanıyorum” dedi.

BELTUR TARTIŞMASI

AKP'li İBB Meclis Üyesi Muhammed Kaynar'ın Beltur ile ilgili verdiği soru önergesi de tartışma yarattı. Kaynar, yolsuzluk iddiasında bulunarak Beltur Genel Müdürü’nün görevden alınma sebebini sordu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı şunları söyledi:

* Arkadaşlarımız bir an önce belediyemize gelir kazandırmak maksadıyla bir takım satış sözleşmeleri yapmışlar.

* Meclisimizin almış olduğu karar doğrultusunda da 7 Temmuz 2020 tarihi itibariyle bütün bu işlemleri durdurmuşlar. Belediyemize karşı yeni bir engelleme girişimiyle karşı karşıyayız.

* Onların dertleri İstanbul halkının ucuza yemek yiyebilmesi değil. İBB’nin kasasına para girmesin diye AK Partililer’in yapmayacağı şey yoktur.

* Genel müdürümüzün ayrılmasının bu olayla bir ilgisi yok. Genel müdürümüz hala gıda ile ilgili iştiraklerimizin danışmanlığını sürdürüyor.

“ELİNİZDE SOMUT BELGE VARSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da Beltur'un peşkeş çekilmek istendiğini 30 milyon liranın iç edildiğine dair duyumlar aldıklarını ama somut bir belgeye ulaşamadıklarını söyledi.

Balyalı, Gökkuş'a tepki göstererek “Elinizde somut belge varsa suç duyurusunda bulunun. Biz bunun önünde durmayız, akçeli işleri savunmayız. Elinizde ne belge varsa savcılığa götürün. Ama burada herkes ağzına geleni söyleyemez, dedikodu yapamaz” dedi.