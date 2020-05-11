İBB Meclisi’nde ‘ezan-namaz’ polemiği!

İBB Meclisi'nin salgın gündemi ile olağanüstü olarak gerçekleştirilen oturumunda, “ezan-namaz” tartışması yaşandı. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, oturumda yaptığı konuşmada İBB'nin çalışmalarının engellenmek istendiğini belirterek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu için söylediği “Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor” sözlerini hatırlattı.

TEPKİ ÇEKEN YORUMDA BULUNDU

AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da bu sözlere atıf yaparak tepki çeken bir yorumda bulundu ve “Aslında Meral hanım cümleyi yanlış kullandı. ‘Bizim başkanın namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun' diyecekti. Hani bu kentte israf vardı, neden önlemediniz. Burası İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlerle geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur” diye konuştu.

“SİYASİ ÇUKUR”

Yerel seçim kampanyası sırasında kendisine ve Trabzon halkına yönelik “Pontus” iması da çok tartışma yaratan Göksu'ya İmamoğlu şöyle karşılık verdi;

*Her benzetmesinde puan kaybetmeye devam ediyor. Aynen ‘kulağı ezanda olmaz’ misali benzetmesi daha önce yaptığı benzetme gibi iyi puan kaybettirir Tevfik beye.

*Siyasi çukura düştü bu lafınız. ‘Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz' lafı bir algı yaratmaktır. Ama o siyasi bir çukurdur. Siz devam edin orada.

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