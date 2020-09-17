İBB Meclisi’nde ‘internetçi arkadaş’ polemiği

İBB Meclisi'nin 16 Eylül tarihli oturumunda İYİ Parti'li Meclis Üyesi Taylan Yıldız, gündem dışı konuşma yaparak İstanbul'da metrolardaki internet sorununa dikkat çekti.

Yıldız, metro kullanan İstanbulluların günde 3 milyon saat internetsiz kaldığını belirterek “İnsan ömründen hesaplarsanız, her gün 342 yıla karşılık gelen interneti İstanbullulardan çalıyoruz. 1,5 milyon insan, günde 2 saatini orada geçiriyor. Nerede karanlığa düşüyoruz?” dedi.

İBB'nin hem baz istasyonu kurabilmek hem de ücretsiz wi-fi hizmeti sağlayabilmek için 5 Kasım 2019'da İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunduğunu aktaran Yıldız “Burada amaç iki taraflı iletişimi sağlamaktı. 10 ayı aşkın süredir, 16 milyon İstanbulluyu temsil eden Büyükşehir Belediyemize cevap gelmedi. Kaldı ki Büyükşehir Belediyemize bu projenin hiçbir mali yükü yok. Tam tersine baz istasyonlarından kira geliri sağlayacağız. Ve bu para İstanbullulara hizmet olarak geri dönecek” diye konuştu.

“DÜNYA İLE BAĞLANTI KOPUYOR”

İnternet erişiminin lüks olmadığını, suya ve elektriğe erişim kadar önemli bir hak olduğunu vurgulayan Yıldız şöyle devam etti:

* Bu konu, 16 milyon İstanbullunun, metroda seyahat ederken dünya ile bağlantısının kopması konusu. İnternet hayatımıza girdiği günden bugüne, istisnasız hepimizin vazgeçilmez bir parçası haline gelmedi mi? Bunu özellikle pandemi döneminde daha iyi anlamadık mı? Uzak kaldığımız sevdiklerimize de internet sayesinde kavuştuk.

* Yoldayken aklı çocuklarında kalan anne-babaların, çocuklarının nerede olduğunu öğrenebilmesi imkanını da internet bize sağladı.

* En son 26 Eylül 2019'da yaşadığımız deprem sırasında da gördük ki güçlü ve kesintisiz bir haberleşme şebekesi taviz veremeyeceğimiz bir zorunluluktur.

* O gün, o saatte 40 bin hemşerimiz metro ile seyahat ediyordu. Biz, bugün burada takım elbisesini giyip gelmiş, göğsü kabararak Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi sıfatımızla gezinirken, bize canları emanet edilmiş 40 bin İstanbulluya değil yardım etmek, ulaşamadık bile. Neden? Metrodalar diye…

“İNTERNETÇİ ARKADAŞ”

Yıldız'ın konuşmasının ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “İnternetçi arkadaşımız galiba sanal çok dünyada fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili müdahalesi, engellemesi, yasağı söz konusu değildir. İstanbul halkına önemle duyurulur” dedi.

Yıldız da “Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford'tan doktoram var. 10 ay önce valiliğe ve il emniyet müdürlüğüne gönderilmiş bir talep var. Onların onayı gerekiyor Tevfik bey yanlış biliyor konuyu” karşılığını verdi.