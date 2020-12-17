İBB Meclisi’nden pandemi kararları: Kiralar ertelendi, ücretsiz ulaşımın kapsamı genişletildi

İBB Meclisi'nin aralık ayı bileşiminin son oturumu Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oturumda pandemi döneminde ekonomik olarak zor durumda kalan vatandaşlarla destek olmak için oybirliği ile bir dizi karar alındı.

Alınan kararlara göre; İBB, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin sorumluluğundaki taşınmazlarda kira ve ecrimisil (işgaliye) ödemeleri kısıtlamalar süresince ertelendi.

Ertelenen kiralar, eşit taksit ve gecikme faizi uygulanmadan tahsil edilecek. Kısıtlamalar nedeniyle faaliyette bulunamayan mükelleflerden faaliyette bulunamadığı süre boyunca kira ve ecrimisil bedeli alınmayacak.

Pandemi nedeniyle esnafın gelirlerinde ciddi miktarda düşme meydana geldiğinden İBB'nin kiracılarına, 19 Mart 2020 tarihinden pandemi süreci sona erinceye kadar kira artışı uygulanmayacak.

OTOGARDA KİRALARIN YÜZDE 75'İ TAHSİL EDİLECEK

Bayrampaşa Otogarı'nda bulunan ticari işletmelerin kısıtlama süresince İBB'ye ödedikleri kiranın yüzde 75'i tahsil edilecek. Kısıtlamalar nedeniyle faaliyette bulunamayan kiracılardan bu süre zarfında kira tahakkuk ettirilmeyecek. Yeni yılda yapılacak fiyat artışı pandemi sona erene kadar uygulanmayacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIMIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak kullanma süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Aynı haktan tüm sağılık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve sözleşmeli personel, İBB ve ilçe belediyelerinin sağlık çalışanları ile Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları da faydalanacak.

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