İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yargıya başvuruyor!

Corona virüsü salgına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dün İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere ve yaşlı vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve hastalara yardım etmek için “Birlikte başaracağız” sloganı ile başlattığı bağış kampanyası mahkemelik oldu.

Kampanyayı sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul bu süreci büyük bir dayanışma örneği sergileyerek aşacak. Destek ve bağış kampanyamıza siz de katılın” çağrısı yapmış ve bağış toplamak için 4 bankada açılan hesap numaralarını paylaşmıştı.

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile 81 ilin valiliklerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na “yardım toplama” konulu yazı gönderilerek kampanya engellendi.

Yazıda, yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olmadıkları kaydedilerek “Anılan Kanunun 6. maddesinin ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır” denildi.

Bakanlıktan gelen yazının ardından İstanbul Valiliği'nin bağış için İBB'nin hesap açtığı bankalara yazı göndererek hesapların bloke edilmesini istedi. Bunun üzerine İBB'nin bağış hesabı açtığı bankalar arasında bulunan kamu bankası, hesabı hemen dondurdu.

İBB YARGIYA BAŞVURUYOR

Edinilen bilgiye göre İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile yarın Danıştay'a başvuracak.

Bağış için açılan hesabı donduran kamu bankası hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.

Ayrıca bankaların bloke işlemlerini kaldırmak için de adli yargıda ihtiyati tedbir talebiyle ve iptal istemi ile dava açılacak.

NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Edinilen bilgiye göre İBB'nin açtığı banka hesaplarına iki günde yaklaşık 6.4 milyon liralık bağış yapıldı.

Bu miktarın yaklaşık 600 bin liralık kısmının bloke edilen kamu bankası hesabında toplandığı, 5.8 milyon liranın da diğer hesaplarda olduğu öğrenildi.

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MANSUR YAVAŞ’IN KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmıştı.

‘Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek’ sloganı ile başlatılan proje büyük destek görmüştü.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR DE DAVA AÇACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de bağış kampanyası için kullanılan banka hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili olarak yarın İdare Mahkemesi’ne dava açacağı belirtildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Mansur Yavaş, Twitter’dan banka hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Yavaş şunları belirtti:

* İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir.

* Kimse endişe etmesin!

* Planladığımız yardımlara devam edeceğiz.

* Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.