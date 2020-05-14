İBB’den çiftçiye büyük destek

İBB, ‘Sebze Üretim Seferberliği Projesi’ kapsamında, İstanbul’un köylerinde yaşayan çiftçilere ücretsiz fide dağıttı.

Çatalca, Silivri, Şile, Arnavutköy, Beykoz, Eyüpsultan, Pendik, Sarıyer, Çekmeköy, Başakşehir ve Sancaktepe’ye bağlı köylerde dağıtılan milyonlarca fideden toplam 11 bin ton ürün alınması öngörülüyor.

Dağıtılan fideler, dekar başına köylülere bin liraya varan katkı sağlıyor. Böylece İstanbul genelinde dayanışmacı bir gıda ve tarım rejimi kurulması amaçlanıyor.

3.5 MİLYON FİDE DAĞITILDI

Dünya Çiftçiler Günü’nde, ”Toprak bizi besler, biz dayanışırız” ve ”Üretilen sebze ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına gelecek” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından proje hakkında bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu bilgileri verdi:

”İBB olarak İstanbulluların sağlıklı gıdaya erişebilmesi ve aynı zamanda çiftçilikle uğraşan insanlarımıza bir katkı sunabilmek adına bir destek projesi başlattık. İsmine ‘Sebze Üretim Seferberliği Projesi’ dedik. Bu kapsamda Silivri’den Çatalca’ya Beykoz’a, Şile’ye varıncaya kadar çiftçilerimize 3,5 milyon fide dağıtıyoruz.”

ÇİFTÇİYE CAN SUYU OLDU

Ücretsiz fideleri tarlasına ekmeye başlayan kadın çiftçiler şöyle konuştu:

”Kısıtlı sayıda insana ulaşıyorduk. Şimdi daha geniş bir çevreye ulaşacağız. Bizi çok heyecanlandırıyor. Biz 25 yıldır üreticiyiz. Hiç böyle bir destek görmedik şimdiye kadar. Biz bu virüs döneminde fideyi nereden alacaktık? Cebimizde para yoktu. Çalışmıyoruz, pazara gidemiyoruz, çarşıya gidemiyoruz virüsten dolayı içeride kapalı kaldık. Şimdi bunlar fideyi de yolladı, bizim köyümüze can suyu verdi.”

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