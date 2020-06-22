İBB’den Haliç’e kanalizasyon suyu aktığı iddialarıyla ilgili açıklama

Hakan KAYA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, Haliç'e kanalizasyon aktığında dair sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer haberler üzerine açıklama yaptı.

HALİÇ'E AKAN KANALİZASYON DEĞİL YAĞMUR SUYU HATTI

Konuyla ilgili inceleme başlatan İSKİ Genel Müdürlüğü, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı;

*Bu su Eminönü alt geçidi su basmasın diye bu kış yaptığımız alt geçitteki yağmursuyu hattı. Son yağmurda 6 pompanın sadece 4'ü çalıştı ve herhangi bir su baskını yaşanmadı. Yani yağmur suyunu denize veriyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da konuyla ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda, kanalizasyon suyunun doğrudan Haliç’e verildiğini savunarak, “Haliç neden kirleniyor görün. Bu görüntülere alışmak istemiyoruz. Kanalizasyon suyunun doğrudan Haliç'e verilmesini İSKİ İstanbul halkına açıklamak zorundadır” ifadelerini kullanmıştı.