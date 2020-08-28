İBB’den ‘mesafeli’ 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

İçişleri Bakanlığı 23 Ağustos’ta il valiliklerine gönderdiği genelgeyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine “pandemi” gerekçesiyle kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Bu karar Zafer Bayramı etkinliklerine yasak getirildiği gerekçesiyle toplumun büyük bir kesiminde tepkiyle karşılandı.

CHP’DEN BELEDİYE VE ÖRGÜTLERE TALİMAT

Kararı “yasaklama” olarak nitelendiren CHP, partili belediye ve örgütlerine, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın pandemi koşullarına ilişkin önlemler alınarak “coşkuyla” kutlanması talimatı verdi.

CHP’li belediyeler ve teşkilatlar, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos’un yıl dönümünden başlayarak, 30 Ağustos akşamı son bulacak etkinlikler planladı.

İBB’DEN MESAFELİ KUTLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), Büyük Zafer'in 98'nci yılı için salgın koşullarına göre planlanan etkinlikler gerçekleştireceğini duyurdu.

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda çocuk etkinliği ve konserler düzenleyecek olan İBB, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'ndaki programında ise pandemi nedeniyle ücretiz bilet uygulamasına gidecek.

Sınırlı sayıdaki biletler, başvuru formunun bulunduğu portal üzerinden alınabilecek. Duyuruda, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman askerlerimiz ve Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusunun eseri olan büyük zafer, bayram coşkusuna yakışır şekilde fiziki mesafe kuralıyla kutlanacak” denildi.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İBB'nin denetimindeki toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

Belediyeden, etkinliklerin nerede ve nasıl olacağına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı.

HALUK LEVENT YENİKAPI’DA

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İBB'nin desteğiyle gerçekleşen “Park Et Seyret” etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sürecek. Sesi, tarzı ve yorumuyla Türk müziğinde ayrı bir yer edinmiş sanatçı Haluk Levent, İstanbulluları müzikte ve Büyük Zafer’in coşkusunda birleştirecek.

KEMERBURGAZ'DA BAYRAM COŞKUSU

İBB'nin etkinlikleri, bir başka milli bayramda, 29 Ekim 2019'da açtığı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştireceği aktivitelerle başlayacak.

Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, dinlenme ve çocuk alanlarıyla İstanbulluların keyifle vakit geçirdiği şehir parkı, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapılacak etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuklar için uçurtma şenliği, oyun atölyeleri ve mini ödüllü yarışmaların hazırlandığı programlarda; İBB Orkestralar Müdürlüğü de en sevilen repertuvarıyla müzikseverlerle buluşacak.

ZAFER BAYRAMI'NA ÖZEL TİYATRO OYUNU

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda saat 20.00'de DJ performansı ile başlayacak kutlamalarda, 30 Ağustos için özel olarak hazırlanan tiyatro oyunu da sahnelenecek.

Yönetmenliğini Eraslan Sağlam'ın üstlendiği, İBB Şehir Tiyatroları'nın “Zaferin Tanıkları-Ekmek ve Hürriyet” isimli gösterisi, izleyicilerle buluşacak.

BİN KİŞİLİK… BİLETLER ÜCRETSİZ

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek program, pandemi nedeniyle bin kişilik bir katılımla yapılacak. Ücretiz bilet uygulamasına gidildiği etkinliklere http://forms.ibb.gov.tr/ kultur/30-agustos-zafer- bayrami-etkinlik-davetiyeleri- basvuru-formu/ adresinden davetiye alınabilecek.

GÜNÜ GÜZELLEŞTİREN ETKİNLİKLER

İBB şirketlerinden Kültür AŞ'nin işlettiği Miniatürk, kutlamalar kapsamında birçok farklı temadaki etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler için hazırlanan sahne ve alan aktiviteleri, hem yetişkinlerin ve hem de çocukların gününü güzelleştirecek.

İstanbul'un tarihi ve kültürel değerini yansıtan kitapların okuyucuyla buluşturan, şubelerindeki konserlerle müzikseverlere keyifli anlar yaşatan İstanbul Kitapçısı, bu geleneğini Zafer Bayramı'nda da sürdürecek. Kadıköy şubesinde düzenlenecek Klasik Müzik Konseri ile çağları aşan notalar, 30 Ağustos için İstanbullulara seslenecek.

KURTULUŞ DESTANI YENİDEN HATIRLANACAK

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İBB'nin desteği ile düzenlenen “Park Et Seyret” etkinlikleri, milli bayram heyecanını herkese hissettirecek. Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Kuvayi Milliye Destanı, farklı bir yorumla yeniden hatırlanacak.

Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan, Türk edebiyatının başyapıtlarından olan eserden esinlenerek hazırladığı “Kuvayi Milliye'nin İnsan Manzaraları”, izleyiciyle buluşacak.

Orhan, iki ses ve anlatıcının yer aldığı konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Utku Bayburt, anlatıcı Özgür Özaslan, solist Evrim Özkaynak,viyolonsel sanatçısı Burak Ayrancı, klarnet sanatçısı Arda Serindağ ve canlı olarak ses tasarımını yapacak Cem Ergunoğlu ile aynı sahneyi paylaşacak.

Berlin'de yaşayan Türk illüstrasyon sanatçısı Kutay Can Doğan'ın her bir müzikal eser için çizdiği çizimleri de ekrana yansıtılacak.