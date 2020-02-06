İBB’den ‘sahil kısmındaki camiler kapatıldı’ iddialarına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “İBB cami kapattı” haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur” ifadelerini kullandı.

Ongun, sahildeki mescitlerin Diyanet İşler Başkanlığı'na devredilmesi için işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*”İBB cami kapattı” haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. Sahildeki mescitlerin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmakta, yoğun günlerde de namaz kıldırması için imam temin edilmekte. Bu mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için de girişim başlatılmıştır.