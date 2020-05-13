İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 27 soruşturma açmış

Corona virüsü salgını nedeniyle işini kaybeden ve ekonomik sıkıntıya düşen İstanbullulara destek olmak üzere bağış kampanyası düzenlediği için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı'nın, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin de 25'i ihale, 2'si imar olmak üzere 27 konuda soruşturma izni verdiği ortaya çıktı.

İPTALLE BAŞLADI

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin İstanbul'da 6 Mayıs günü tartışmalı şekilde iptal edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş Arif Yıldırım ve 20 kadar araştırmacı, Beylikdüzü Belediyesi'nde 2012-2019 yıllarını kapsayan “özel inceleme” başlattı. 13 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan incelemede, fiilen İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı 2014-2019 dönemi mercek altına alındı.

6 AY SÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre 6 ay boyunca süren teftişte; İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2014-2019 dönemindeki yaklaşık 2 bin 156 iş yeri ruhsatı, 5 bin 33 inşaat ruhsatı, 2 bin 893 iskan, 685 ihale, bin 840 adet doğrudan temin, tüm meclis ve encümen kararları ile belediye şirketlerinin tüm evrakı incelendi.

SORUŞTURMA İZNİNE İTİRAZ EDİLDİ

İncelemenin sonucunda İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz Aralık ve Ocak aylarında aldığı kararlar ile İmamoğlu hakkında 27 konuda soruşturma açılmasına izin verdi. Kararların tebliğinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verdiği soruşturma izinlerinin kaldırılması talebiyle 11 Mayıs 2020’de Danıştay'a itiraz başvurusu yapıldı.

MÜFETTİŞ, AKP'DEN ADAY OLMUŞ

İmamoğlu hakkında başlatılan 27 soruşturmada dikkat çeken detaylar bulunuyor. Soruşturmada görevli İçişleri Bakanlığı müfettişi Arif Yıldırım, siyasete atılmış bir isim. Yıldırım, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP'den Mersin 6. sıra milletvekili adayı oldu.

GÖREVDE DEĞİLKEN BİLE…

İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra İBB Başkanı seçilmesi ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevi sona erdi. Seçimin iptal edildiği 6 Mayıs'tan, ikinci kez seçildiği 23 Haziran 2019 seçimlerine kadar hiçbir yerde görevli değildi. Ancak İmamoğlu'na bu dönemde 20 Mayıs 2019 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleştirilen bir satın alma işleminin usulsüz yapıldığı iddiası ile “görevini ihmal”den soruşturma izni verildi.

HUKUKEN İŞLEM YAPAMAZ

İmamoğlu'na iddia edilen usulsüzlüklerde ismi geçen personel hakkında işlem yapmamaktan dolayı da soruşturma izni verildi. Ancak iddia edilen usulsüzlükler, 2019 yılı özel denetimi sırasında tespit edildi ve İmamoğlu'na 2019 yılının kasım ve aralık aylarında bildirildi. O dönemde İBB Başkanı olan İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesinde üst amir olarak personel hakkında yasal işlem yapması hukuken ve fiilen mümkün değil.