Son dakika… Hulusi Akar açıkladı: Bahar Kalkanı Harekatı başladı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

Burada bir açıklamaya yapan Hulusi Akar, şunları söyledi:

* 27 Şubat'ta İdlib’deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar bir İHA, sekiz helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, üç hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.

* Rusya’yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya’dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır.

* Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Hedefimiz meşru müdafaa kapsamında sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır.