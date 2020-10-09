İhtiyaç sahibi için bırakılan malzemeleri tezgahta sattı

CHP’li Atakum Belediyesi, pandemi döneminde pazar yerlerinde ihtiyaç sahipleri için imece noktaları oluşturdu. Hayırsever vatandaşlar aldıkları malzemeleri bu noktalara bırakarak, ihtiyaç sahibi kişilerin ücretsiz pazar alış verişi yapmalarının sağlandığı uygulamada, bir pazarcının yaptığı ise ‘İnsanlık ölmüş’ dedirtti.

“İSMİNİ AÇIKLARIM SOKAĞA ÇIKAMAZ OLUR”

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, sosyal medya hesabından imece noktalarında ihtiyaç sahibi vatandaşların alması gereken gıdaları bir pazarcının alarak tezgahında sattığını dile getirdi.

“İmece noktasına yardımsever hemşehrilerimiz tarafından konulan yiyecekleri, filenin içinden ihtiyacı kadar alan da var, işte insan o… Bir komşumuzun uyarısına göre, yardım paketlerini alıp tezgahında satan pazarcı da…” diyen Deveci, “Bu imece noktası halkın gözetiminde her şey görülüyor. O pazarcıyı tespit ettim, açıklarım sokağa çıkamaz olur” ifadelerini kullandı.

Deveci, yapılan hareketin insanlıkla bir alakası olmadığını belirterek, “Bu noktalar halkın dayanışma örneğidir. Bir kişi çıkıyor ve bir kentin dayanışmasına ihanet ediyor. Bu kabul edilir bir dayanışma değil. Yazıklar oldun” dedi.