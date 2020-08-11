İki kardeş birbirlerini defalarca bıçakladı

Yüreğir’e bağlı Dervişler mahallesinde salçalık biber satan Adem Özdemir (24) ve kardeşi Emir Özdemir (19) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Ağabey Adem ve kardeşi Emir “sallama” diye bilinen bıçakla birbirlerini defalarca bıçakladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabey ve kardeşini Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Emir Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)