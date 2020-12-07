İl Müdürünün imam arkadaşına yaptığı kıyağı vali bozdu

Alaplı’nın yaklaşık 2 bin nüfuslu Gümeli Beldesinin tek imamı olan Ahmet A. geçtiğimiz Nisan’da samimi arkadaşı olan Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yücel’in talebi ve eski Vali Erdoğan Bektaş’ın oluru ile Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde memur olarak görevlendirildi. Kale Mahallesinde ki cami de böylece imamsız kalınca vatandaşlar Belediye Başkanı Ahmet Saydam’dan yardım istedi.

BAŞKAN, ARADIĞIMIZ İMAM GENÇLİK SPORDA ÇIKTI

Gümeli Beldesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Saydam, kentin 4 mahalleden oluştuğunu belirterek, Kale, Fındıkağlı ile Merkez Mahallesinde 3 kadrolu imam olması gerektiğini vurguladı. Merkez Mahallesinin imamının tayin olduğunu dile getiren Başkan Saydam, “Yaklaşık bir yıl oldu. Biz Merkez Mahallesine imam arıyorduk. Kale mahallesi imamı Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde olduğu tespit edildi. Aranan imam bulundu. Belediye olarak sözlü ve dilekçe yazmamıza rağmen imam gelmek isterse göndeririz denmişti. Oysa imam varmış Ereğli İlçe Spor Müdürlüğü'nde çalışıyormuş. Sporcuysa Spor Bakanlığı kadrosuna geçsin” diyerek tepki gösterdi.

YENİ VALİ GÖREVLENDİRMEYİ İPTAL ETTİ

Belde halkının ve belediye başkanının tepkisi üzerine eski Vali Erdoğan Bektaş’ın yaptığı görevlendirmeyi Zonguldak’a 10 Haziran 2020 tarihinde atanan Vali Mustafa Tutulmaz iptal etti. İmam Ahmet A., Gümeli Beldesi Kale Mahallesinde ki görevine geri gönderildi. Ancak imamın izin alıp camide ki görevine başlamadığı ileri sürüldü.