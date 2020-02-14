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İlçe karakolu önünde dehşet!

Tekirdağ’da bir kişi, ticari anlaşmazlıklar yaşadığı kişiyi ilçe karakolu önünde aracıyla ezmeye çalıştı. Olay, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

18:14 -
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İlçe karakolu önünde dehşet!

Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda iddialara göre K.Ç. ve H.Y. bir süre önce ticari nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşamış, anlaşmazlık tartışma ile noktalanmıştı. Ardından hıncını alamayan H.Y. aracı ile K.Ç.'yi takip etti. K.Ç.'nin Mithatpaşa Caddesi'nde aracından inmesini fırsat bilen H.Y., otomobilini hasmının üzerine sürerek ezmeye çalıştı.

FOTO: İHA

KENDİNİ KARAKOLA ZOR ATTI 

Kapaklı İlçe Karakolu önünde yaşanan olayda H.Y.'nin kullandığı araç önce karakol önündeki beton bariyerlere, ardından K.Ç.'ye çarptı. Çarpışmadan şans eseri yara almadan kurtulan K.Ç., hemen önündeki ilçe karakoluna kendini atarak konuyla ilgili H.Y.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili ifadesi alınan H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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