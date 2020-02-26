İlk ölümlü kaza… Lüks aracın altında kaldı

İstanbul’da son dönemde yaygınlaşan ve kiralanarak kullanabilen elektrikli scooter’da ilk ölümlü kaza yaşandı. Beşiktaş Büyükderece Caddesi’nde 17 yaşındaki Okan Yıldız, Sanayi Mahallesi Üst Geçiti’nde otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
30 METRE SÜRÜKLENDİ
Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız’ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.