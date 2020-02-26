İlk ölümlü kaza… Lüks aracın altında kaldı

DÜNYADA DURUM NE?

Quartz sitesinin medyaya yansıyan haberlerden yaptığı analize göre; 2018'den bu yana elektrikli scooter kazalarında en az 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'daki kazayla birlikte tespiti yapılabilen ölümlü vaka sayısı 30'a yükseldi. Temmuz 2019'da Youtube yıldızı ve televizyon sunucusu Emily Hartridge (35), İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde elektrikli scooter'la kaza geçirip hayatını kaybetmişti. Bu vaka, Britanya'daki ilk ölümlü elektrikli scooter kazası olarak kayıtlara girmişti.