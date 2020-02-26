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İlk ölümlü kaza… Lüks aracın altında kaldı

İstanbul'da kullanımı hızla artan ve kentin çeşitli noktalarında ücret karşılığında kiralanan elektrikli scooter'da ilk ölümlü kaza meydana geldi. Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

09:22 -
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İstanbul’da son dönemde yaygınlaşan ve kiralanarak kullanabilen elektrikli scooter’da ilk ölümlü kaza yaşandı. Beşiktaş Büyükderece Caddesi’nde 17 yaşındaki Okan Yıldız, Sanayi Mahallesi Üst Geçiti’nde otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız’ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

DÜNYADA DURUM NE?
Quartz sitesinin medyaya yansıyan haberlerden yaptığı analize göre; 2018'den bu yana elektrikli scooter kazalarında en az 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'daki kazayla birlikte tespiti yapılabilen ölümlü vaka sayısı 30'a yükseldi. Temmuz 2019'da Youtube yıldızı ve televizyon sunucusu Emily Hartridge (35), İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde elektrikli scooter'la kaza geçirip hayatını kaybetmişti. Bu vaka, Britanya'daki ilk ölümlü elektrikli scooter kazası olarak kayıtlara girmişti.

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Son güncelleme: 09:40 26.02.2020
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