İmamoğlu: 23 Nisan’dan 1 Mayıs’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli!

Haber Global'de video konferans yöntemiyle canlı yayına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bize ulaşan resmi bir bilgi yok ama örneğin biz bunun hızlıca 1 Mayıs'a ulaşabileceğini ve sadece 5 gün mesaiye mal olabileceğini ve yaklaşık 11 günü elde edebileceğimizi söylüyoruz. Neden kaygı duyuluyor? Bununla ilgili bir açıklama da yok” dedi.

“YETERLİ PANDEMİ KURULU TOPLANTISI YAPAMIYORUZ”

2 günlük sokağa çıkma yasaklarının ardından vatandaşlarda yalancı bir rahatlama olduğunu savunan İmamoğlu, takip eden pazartesi günleri diğer günlere nazaran daha fazla yoğunluğa sebep olunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

İmamoğlu açıklamasında, “Yeterli pandemi kurulu toplantısı yapmıyoruz. Sadece iki kez toplanabildik. Ben iki kurulda da böyle bir yol haritasının şart olduğunu dile getirdim. Ancak bu konuda bir cevap alamadık. Bu konuda ben yalnız değildim. Pandemi kurulunda tıp insanları aynı tavsiyeleri dile getirdi. Salgın büyüdükçe buna müdahale şansınız zorlaşıyor” ifadesini kullandı.

“NEDEN KAYGI DUYULUYOR?”

Sokağa çıkma yasağının salgını kontrol altına aldığını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Sağlık kuruluşları zorlanıyor, ölü ve vaka sayıları artıyor. Sokağa çıkma yasağı, salgını kontrol altına alma şansını sağlamış oluyor.

* Hatta sokağa çıkma yasağıyla test imkanları da güçleniyor, çünkü insanlar evlerinde. Hızlı bir şekilde hemen olmalı diyoruz. Önümüzdeki hafta, 23 Nisan haftası 4 gün – 5 gün sağda solda konuşuluyor.

* Bize ulaşan resmi bir bilgi yok ama örneğin biz bunun hızlıca 1 Mayıs'a ulaşabileceğini ve sadece 5 gün mesaiye mal olabileceğini ve yaklaşık 11 günü elde edebileceğimizi söylüyoruz. Neden kaygı duyuluyor? Bununla ilgili bir açıklama da yok.

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“BİZ PARARLEL İŞLERİNDEN ANLAMAYIZ”

CHP'nin sosyal medya hesabından yaptığı, “Mersin Büyükşehir Belediyemizin bedava ekmek dağıtımı yasaklandı” açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç duruma tepki göstermişti.

Bunun üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Anadolu'da “ayrı baş çekmek” deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır.” ifadelerini kullanmıştı.

Ünal'ın, açıklamaları hakkında değerlendirme yapan İmamoğlu, “Biz bu paralel işlerinden anlamayız. Belediye devletin bir kurumudur, halka ulaşan elidir” şeklinde konuştu.