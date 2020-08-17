İmamoğlu: Deprem için kul, köle oluruz ama Kanal İstanbul için karşınızda dimdik dururuz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir ve Topkapı'da hizmete alınan “Afet Sonrası Geçici Barınma Alanları”nı kamuoyuna tanıttı.

Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Afet Sonrası Geçici Barınma Alanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'dan her iki alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu'na, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Genel Sekreter Can Akın Çağlar ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin eşlik etti.

Kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşamını yitiren binlerce vatandaş için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Topkapı Parkı Afet Sonrası Geçici Barınma Alanı'nda yapılan çalışmalar, sinevizyon görüntüsüyle katılımcılara izletildi. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kahraman, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili detaylı bilgileri katılımcılara aktardı.

İSTANBUL’U BEKLEYEN 3 TEHLİKE

Kahraman'ın ardından mikrofonu alan İmamoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İstanbul'u bekleyen en önemli 3 tehdidin deprem ile birlikte mülteci sorunu ve Kanal İstanbul olduğunu vurgulayan İmamoğlu, kurumsal ve toplumsal anlamda yeterince iş birliği sağlanamadığı eleştirisinde bulundu.

Sorumluluk sahibi kişi ve kurumların, bir masa etrafında buluşma çabalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “99 Marmara Depremi hepimize çok önemli dersler verdi ama yeterince ders çıkardığımız söylenemez. Bugün İstanbul'da hala ‘En önemli sorun, en önemli tehdit depremdir' diyorsak bu, yeterince yol alamadığımıza işaret” dedi.

BAKANLA GÖRÜŞECEK

Depreme karşı dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

*Hem afete kadar olan mücadelenin yerine getirilmesi hem de afet sonrası önemli demiştim. Bu manada İstanbul'da bir önerimiz vardı; bunu ben, şehircilik bakanımıza da ilettim. Birkaç kez görüşme yaptık.

*Yakın zamanda da diyalogumuz en üst seviyede yürüyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Siyaset üstü bir mücadele vereceksek, Türkiye'nin bana göre en önemli konularından olan depremle ilgili mücadeleyi, başka bir platforma taşımakla yükümlüyüz.

*Bu tek başına bir hükümet döneminin işi değil. Tek başına bir Büyükşehir Belediyesi'nin ya da parçalı bir şekilde 39 ilçe belediyesinin işi de değil. Bu önerimizi şehircilik bakanımıza ilettiğimizde, sıcak baktığını dile getirmişti.

*Şu anda bunun daha derinlemesine, hangi felsefeyle yürütülmesi hususunda yaptığımız çalışmayı, kendilerine tekrar sunacağız. Hem İBB hem Şehircilik Bakanlığı yetkilileri bunu tartışacaklar; ardından inşallah sağlıklı bir neticeye kavuşması noktasında Sayın Bakan'la bizzat görüşeceğiz. Bu konuda karar birliğimiz var.

“TEHDİT KAPIDA BEKLİYOR”

Deprem konusuyla ilgili siyasi fayda elde etme anlayışının kenara atılması gerektiğini belirten İmamoğlu, olası bir felakette yaşanacak can kayıpları ve ekonomik kayıplara dikkat çekti.

Geri dönülmez bir süre kayıp verileceğinin altını çizen İmamoğlu, “Böylesi bir ortamda daha büyük bir seferberlik yok o zaman. Tehdit de kapıda bekliyor. Hızlıca hareket edeceğiz. Öyle bir konsey kurulacak ki; onun koordinasyonunda, bir imar kararı mı alınacak, o işe asgari müşterekte koşullar oluşmuş mu… Ne ilçe belediyesi o işin siyasetiyle uğraşacak ne İBB ne de Bakanlık.

Kimse adrese teslim iş yapmayacak. Vatandaşın fayda elde etmesi üzerine bir süreç tanımlanacak. Herkes işini yapacak. Yok Meclis'te A partisi çokmuş, B partisi azmış, hikaye… İşte bütün bu hüküm yerine geçecek sözlerin olgunlaşması için, siyaset üstü bir kurumun olması bence vazgeçilmezdir” dedi.

“İHANETİ YAŞATMAYACAĞIZ”

Deprem olduğunda tanıtımını yaptıkları park yeri gibi alanlara muazzam ihtiyaç duyulacağını kaydeden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Zaten hiçbir yeşil alanı, bir imar değişikliğine bu kentte artık maruz bırakmayacağız. Kimseye yeşil alanı imara açan bir yönetim olmak gibi büyük bir ihaneti yaşatmayacağız. Onun altını çizelim bir kere.

*Zaten bu olması gereken bir lütuf da değil. Bir yandan KİPTAŞ uğraşacak, bir yandan öbürü uğraşacak vesaire. Ortaya koyacağımız birlikte çözüm modeliyle İstanbul'un bu tarz kronik sorunlarını çözmekle yükümlüyüz.

*Başka şansımız yok. 16 milyon insan, 83 milyon insanın geleceği… İstanbul depreminin yaratacağı tehdit bu kadar büyüktür.

“BU ŞEHİR VE BU ÜLKE İÇİN ÇALIŞALIM”

“Devletin her kurumu, bizim kurumumuz kardeşim” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

*Devletin her kurumuyla iş yapmak, bizim de asli sorumluluğumuzdur. Ama devletin bir kurumu, eğer ısrarla İstanbul'a ihanet etmek istiyorsa ona da karşı durmak bizim sorumluluğumuz; onu ifade edelim.

*Yani elleri teslim şeklinde beklemeyeceğiz. Bu konuda çok net ifade ediyorum: Ben Kanal İstanbul diye bir safsatanın artık İstanbul'un gündeminden kalkmasını istiyorum.

“KARŞINIZDA DİMDİK DURURUZ”

*Böyle bir gündemi yok bu şehrin. Bu şehrin gündemi; bu şehrin insanının can sağlığını sağlamak. Bu şehrin gündemi; bir an önce deprem korkusundan ve tehdidinden kurtulmaktır.

*O büyük tedbir için omuz omuza olalım, kol kola olalım, birbirimizi koruyalım, kurumlarımızı güçlendirelim.

*Hiçbir kurumu birbirine rakip etmeksizin İstanbul ve bu ülke için çalışalım. Tabiri caizse deprem için büyük bir mücadeleye varız; kul, köle oluruz. Emre amade oluruz. Ama Kanal İstanbul için de karşınızda dimdik dururuz.

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