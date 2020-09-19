İmamoğlu: Kurbağalıdere’de koku gitti, balıklar döndü

Yıllardır etrafa saçtığı kötü koku nedeniyle şikayet konusu olan ve ıslah çalışması bir türlü bitirilemeyen Kurbağalıdere'deki çalışmalar sonunda bitti.

Islah çalışmalarının ardından temizlenen dereden görüntüler paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kurbağalıdere’nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük. Dere canlandı; şimdi balıklar yüzüyor, koku sorunu bitti, kirlilikten eser kalmadı” dedi.

“ARTIK BALIKLARI GÖRMEYE BAŞLADIK”

İmamoğlu’nun paylaştığı videoda konuya ilişkin açıklama yapan İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ise “Kurbağalıdere sürekli akan bir dere değil. Yağışın olduğu zamanlarda akmakta. Yağış olmadığı zamanlarda da dibinde biriken balçık etrafa kötü koku yaymaktaydı. Terfi merkezinden vermiş olduğumuz temiz su sayesinde etrafa yayılan kokuyu önlemiş olduk. Ayrıca güzel bir haberimiz de var: Artık Kurbağalıdere'de balıkları görmeye başladık” dedi.

“KOKUDAN YANINDAN GEÇİLMİYORDU”

İBB TV’ye konuşan vatandaşlar da, “Rengi simsiyahtı. Kokudan yanından geçilmiyordu. Kurbağalıdere'de hayat tamamen bitmişti. Ve şimdi Kurbağalıdere maviye döndü, balıklar yüzmeye başladı. İBB'nin Kurbağalıdere'deki çalışmaları sonuç verdi. Balıkçılar eskiden bataklık olan Kurbağalıdere'de şimdi balık tutuyor. Kurbağalıdere'deki koku da ortadan kayboldu.” diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da Kadıköy'deki Kurbağalıdere'nin Marmara Denizi ile buluştuğu noktada çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak “Burası Kurbağalıdere'nin denizle buluştuğu nokta, değişim güzel oldu” dedi.

İBB CHP Meclis Üyesi Tarık Balyalı da, Kurbağalıdere yakınlarındaki Fenerbahçe sahilinde, denizden fotoğraflar paylaşarak, “Bu pırıl pırıl deniz Datça'da olsa beğenirdiniz ama burası Kadıköy Fenerbahçe sahili. Teşekkürler @iskignmudurlugu” ifadelerini kullandı.

BALÇIK 2 AYDA TEMİZLENDİ

İBB tarafından gerçekleştirilen ıslah çalışmaları kapsamında Kurbağalıdere'nin dere tabanında birikmiş balçık malzeme yaklaşık 2 ayda temizlendi. Çalışmada, 1 tarama aracı, 2 gemi yer aldı. Taşkınlara karşı dere taban kotu 4 metre derinleştirildi.

Çevre binaların zarar görmemesi için 5 bin 162 adet fore kazık ve 47 kiriş monte edildi. İSKİ tarafından sürdürülen çalışmalarda Göztepe Köprülü Kavşak mevkiinde 732 metre dere ıslahı ve atık su kolektörü yapıldı. Derenin etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları planlanıyor.