İmamoğlu: Metro kredileri için iyi sinyaller alıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2017'de durdurulan ve yeniden inşası 20 Eylül 2019’da başlatılan 11 duraklı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı inşaatının Ümraniye Atakent durağındaki tünel açma makinesinin çıkışını canlı olarak izledi.

TBM cihazının (Tunel Boring Machine-Tünel Açma Makinesi), son beton bloku delme işlemini, çalışanlarla birlikte izleyen İmamoğlu, Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu ve çalışanlar, delme işleminin tamamlanmasını alkışlarla kutladı.

Yerin 42 metre altında hattın geldiği son nokta hakkında bilgi veren İmamoğlu, şunları söyledi;

*TBM’in çıkışını izledik hep beraber. Göreve geldiğimizde, duran hatlarımızdan birisiydi. Kaynak oluşturmamızla beraber hızla başladığımız noktadayız.

Son durağa devam edecek buradan hattımız. Şimdi Ümraniye’deki durağımızdan Çekmeköy’e doğru yola çıkacak. Bir de tabi bunun güneyi var, Göztepe’ye doğru devam edecek kısmı var.

*Hazırlıklar yapılıyor ve inşallah yıl sonuna doğru orada da harekete geçeceğiz. Bu demek oluyor ki, 2021’in sonunda tünel işlerimiz hemen hemen bitirilmiş olacak. Hattın 2022'nin sonunda açılmasını planlıyoruz.

METROLARIN DEVAM ETMESİ HEYACAN VERİCİ

Metroların devam etmesinin heyecan verici olduğunu dile getiren İmamoğlu, “İstanbul'un ve Türkiye'nin bu zor günlerinde, emekleriyle kendilerini bu işe adayan bütün emekçi dostlarımıza, buradaki firmalarımıza, müşavir firmalarımıza ve benim değerli çalışma arkadaşlarıma, hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Allah, tamamına erdirsin inşallah” diye konuştu.

“İYİ SİNYALLER ALIYORUZ”

Yeni kredi çalışmaları hakkında da bilgi veren İmamoğlu şunları söyledi:

*Çalışıyoruz tabii. İhtiyacımız var. Farklı hatlarda da var; çalışıyoruz. İyi sinyaller alıyoruz. Umarım hızlıca bu gereksinimleri gidereceğiz. O itibarı ve o kabiliyeti İstanbul'un her zaman vardır.

*Hızlıca bu sorunları da aşıp, var olan hatlarımızla ilgili sorunsuz süreçleri tamamlamak arzusundayız. Bir yandan mümkün olduğu kadar öz kaynağımızdan katkı sunduğumuz hatlarımız var, bir de tabi yeni hazırladığımız hatlarımız var.

*O hatlarda hem borçlanma modelini hem finansman modelini hem de daha öncesinde projenin kabiliyetlerini iyi hesaplayıp, işe girdikten sonra, ‘Yahu şu olmadı, bu çıkmadı' demeden, başladığı gibi bitecek şekliyle tasarlayacağımız hatlarımız olacak.

*Zaten bu işler, öyle olmalı. Başlayıp, ‘3 yılda bitecek' dediğiniz iş 6-7 yılda bittiği zaman, onum maliyeti size çok daha fazla. Zira ülkemizin ekonomisi ne yazık ki, son dönemde bu maliyetleri artıracak döviz ve bunun gibi unsurlarla maliyeti sırtımıza yük olarak bindiriyor.

*Ama İstanbul'un aktif hali ve dünya çapında ilgi duyulan bir metropol oluşu, kabiliyetleri, bütün bu sorunları her şeye rağmen aşacak düzeydedir. Hem var olanları hem yeni projelerimizi en iyi şekliyle planlayacağız.

*İstanbul'u bu 5 yılda, çok önemli adımlara hazırlamış oluyoruz. Umut ediyorum, bu 5 yıl çok iyi anılacak.

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