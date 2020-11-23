İmamoğlu son rakamları paylaştı: Susayım mı? Yutkunayım mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti. Balıkçı esnafıyla bir araya gelen İmamoğlu'na, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İSYÖN A.Ş. Genel Müdür Hamdi Arpa ve İstanbul Su Ürünleri Komisyoncular Derneği (İSKOMDER) Başkanı Mahmut Uçan eşlik etti.

Pandemi nedeniyle zor zamanları geçirdiğimizin altını çizen İmamoğlu, “Balıkçımın sıkıntılarını, biraz bilirim. Balıkçılarımız ister ki; mevsim, mevsim gibi olsun, hakkı olan bereketi de denizden toplasın. Ama unutmayalım ki, dünyada bazı şeyler değişiyor. Havalar ısınıyor. İklim değişikliği, dünyanın en büyük sıkıntılarından birisi. Onun için, doğanın dengesiyle çok oynamayacağız. Hatta, doğayı koruyacağız. Sizin her birinizin deniz aşığı olmanız lazım. Niye? Çünkü sizin ekmeğiniz, denizden” dedi.

“MECBURUM KONUŞMAYA”

İmamoğlu da İstanbul'daki salgınla ile ilgili son durumu paylaşarak şunları söyledi: “Eğer pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa, ben, pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum; açık söyleyeyim. Buna siz de saygı duyun. Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya.

“İSTANBUL’DAKİ VEFAT SAYISI 186”

Dün akşam (22 Kasım), bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz, -Allah rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum- İstanbul'da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız.

Bunu bilin. Ama bu dediğinizde başka bir konu varsa, hangi ilçeyse iletin. Biz de o ilçelerle görüşelim. Ama pandemiyse konu, hepinizi Allah korusun. Ben de yaşadım. Ben de o hastalığı geçirdim. Dolayısıyla hiçbir haneye, o hastalık girmesin isterim. Lütfen siz de dikkat edin.”

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