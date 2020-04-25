İmamoğlu’na kumpasta flaş gelişme… Rezillikleri faş oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersin'den alarak, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurulan kumpasta görev üstlenen iki kişinin kimliği belirlendi. Görüntüyü çeken kişinin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mahmut Dölek olduğu, ‘Yandaş vurgusu yap' diyerek, zorlanan kişinin de bir mobilya mağazasında müdürlük yapan ve 2014'te AKP ilçe yönetiminde görev alan Ömer Tuncel olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Sosyal medyadan yayınlanan kumpas görüntüsünde üretici olarak gösterilerek ‘Yandaş' vurgusu yapması istenen kişinin bir mobilya mağazasının müdürlüğünü yapan ve geçmiş yıllarda AKP ilçe yönetiminde görev üstlenen Ömer Tuncel olduğu belirlendi.

Tuncel’in kişisel sosyal medya hesabında AKP’yi destekleyen çok sayıda paylaşım yaptığı görüldü. Kameraman Mahmut Dölek de AKP’ye yakınlığı ile biliniyor.

Dölek'in de, AKP Erdemli İlçe merkezinde çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında yer alırken, AKP Mersin Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.

Dölek ile Tuncel'in görüntüsünü kimin çektiği ise büyük merak konusu oldu.

“AÇIKLAMA YAPACAĞIM”

Öte yandan Mahmut Dölek, kendisine telefonla ulaşan Sözcü muhabirine, olayla ilgili gün içinde açıklama yapacağını söyledi. Dölek, kendisini ve üretici rolündeki Ömer Tuncel'in görüntüsünü kimin çektiğini ve AKP'ye üye olup olmadığı konusunda açıklamada yapmaktan kaçındı. Ancak, gün içinde konu ile ilgili açıklama yapacağını dile getirdi.

“ŞOVU DA ROLÜ DE KİM YAPIYOR?”

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken tepkilere de neden oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

* Şovu da rolü de kim yapıyor daha iyi anlayabilmek için buyurun öyleyse.. Ne yaparsanız yapın, Halkın Belediyeleri vatandaşa hizmet etmeye devam edecek.

İBB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İBB Sözcüsü Murat Ongun, görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin’de M.D. isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.

“SENARYO DA PEK BİR YANDAŞ GÖRÜNÜYOR”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz'da, sosyal medya hesabından, kumpasta rol oynayan ve AKP'li olduğunu öne sürdüğü kameraman Mahmut Dölek'in 3 fotoğrafını paylaşıp, “İBB'nin Mersin’de birçok üreticiden aldığı limonların ‘yandaş' stokçulardan alındığı iddia ediliyor. Çiftçiyi zorla konuşturan kameraman da senaryosu da pek bir ‘yandaş' gözüküyor” şeklinde tepki gösterdi.

LİMONLAR İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞMAYA BAŞLADI

İBB Başkanı İmamoğlu, limonların İstanbul’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başladığını duyurmuştu. İmamoğlu açıklamasında, “Bu dayanışma ve iş birliği bizi çok güçlendirecek. Bahçede çürüyecekti, şimdi ihtiyaç sahibi ailelere şifa oluyor. Mersinli çiftçilerimizin limonlarını İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık. Toplamda 100 ton limon dağıtılacak” demişti.

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in önerisi ile harekete geçen İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın almıştı. Nakliyesini Mersin Büyükşehir’in karşıladığı 100 ton limonun ilk partisi iki gün önce yola çıkmıştı.

GÖRÜNTÜDE NE VAR?

Tepki çeken görüntüde üretici rolündeki Tuncel’in, limonun Ekrem İmamoğlu tarafından satın alındığını söyleyip konuşmasına başladığı sırada araya giren kameraman Dölek, “Olmadı, yandaş stokçudan aldı. Yandaş vurgusu yapalım” şeklinde yönlendirmede bulunuyor.

Bunun üzerine Tuncel, ‘Yandaş stokçu dersek, diğer limonculara zarar veririz” diye cevap veriyor.

Bu sırada görüntü çekmeyi kesen Dölek, ‘Ekrem İmamoğlu yandaş stokçulardan 100 ton limon aldı, bizden herhangi bir limon almadı. Bunu yandaş stokçulardan aldı’ diyeceksin’ diyerek yönlendirmede bulunuyor.

Dölek’in yönlendirmesi ile yeniden konuşmaya başlayan Tuncel “Ekrem İmamoğlu’nun 100 ton limon aldığı söyleniyor. Ancak, aldığımız bilgiye göre Erdemli’den almadı. Aldığımız ve duyduğumuz bilgiye göre Tarsus’tan kendi partisine yakın bir stokçudan aldı” diyerek konuşmasını bitiriyor.