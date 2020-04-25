İmamoğlu’na limon kumpası iddiası sosyal medyayı sarstı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önerisi ile harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın almıştı. Nakliyesini Mersin Büyükşehir'in karşıladığı 100 ton limonun ilk partisi iki gün önce yola çıkmıştı. Limon üreticisiyle konuşup, konuyu haberleştirmek isteyen bir kameramanın ise, üreticiyi kendi yönlendirmeleriyle konuşturduğu ve yanlış bilgiler vermeye zorladığı görüntüler ortaya çıktı.

ÜRETİCİYE ZORLA SÖYLETTİ

Sosyal medyadan yayınlanan görüntüde bir limon bahçesinde ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ile buluşan kameramanın üreticiyi nasıl konuşacağı konusunda yönlendirdiği görülüyor.

Görüntüde üretici, limonun Ekrem İmamoğlu tarafından satın alındığını söyleyip konuşmasına başladığı sırada araya giren yerel kameraman, “Olmadı, yandaş stokçudan aldı. Yandaş vurgusu yapalım” diyor. Röportaj veren kişi, ‘Yandaş stokçu dersek, diğer limonculara zarar veririz” diye cevap veriyor.

Bu sırada görüntü çekmeyi kesen kameraman ise, ‘Ekrem İmamoğlu yandaş stokçulardan 100 ton limon aldı, bizden herhangi bir limon almadı. Bunu yandaş stokçulardan aldı' diyeceksin' diyerek yönlendirmede bulunuyor.

Kameramanın yönlendirmesi ile yeniden konuşmaya başlayan kişi bu kez, “Ekrem İmamoğlu'nun 100 ton limon aldığı söyleniyor. Ancak, aldığımız bilgiye göre Erdemli'den almadı. Aldığımız ve duyduğumuz bilgiye göre Tarsus'tan kendi partisine yakın bir stokçudan aldı” diye konuşuyor.

ŞOVU DA ROLÜ DE KİM YAPIYOR?

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak tepkilere yol açtı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Şovu da rolü de kim yapıyor daha iyi anlayabilmek için buyurun öyleyse.. Ne yaparsanız yapın, Halkın Belediyeleri vatandaşa hizmet etmeye devam edecek.”

İBB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

İBB Sözcüsü Murat Ongun, görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin’de M.D. isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.

LİMONLAR İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞMAYA BAŞLADI

İBB Başkanı İmamoğlu, limonların İstanbul’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başladığını duyurmuştu. İmamoğlu açıklamasında, “Bu dayanışma ve iş birliği bizi çok güçlendirecek. Bahçede çürüyecekti, şimdi ihtiyaç sahibi ailelere şifa oluyor. Mersinli çiftçilerimizin limonlarını İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık. Toplamda 100 ton limon dağıtılacak” demişti.

İLGİLİ HABER Usta gazetecilerden gündeme ilişkin açıklamalar: Bir sahte bilgi dünyada ilk kez yandaş medya tarafından yayınlandı